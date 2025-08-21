Media informują, że poranny show Polsatu czekają spore zmiany. Okazuje się, że jednej z par nie zobaczymy już więcej na antenie. Zdecydowano się na przetasowania wśród prowadzących. Program "Halo tu Polsat" do tej pory prowadziły trzy pary prezenterów: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Agnieszka Hyży i Maciej Rock, oraz Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. Program jest emitowany w weekendy, w piątki, soboty i niedziele.

Tej pary już nie zobaczymy

To może być prawdziwe zaskoczenie dla widzów stacji. Rozdzielona zostanie para prowadzących Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna. To jedni z najpopularniejszych prezenterów Polsatu. Od lat prowadzą razem "Taniec z gwiazdami" i w takim duecie pojawili się także w "Halo, tu Polsat". Producenci programu zdecydowali się jednak na zmianę. Informatorzy Pudelka i Plotka zdradzają, że w programie nastąpią przetasowania. "Paulina będzie prowadzić program z nową osobą, która dołącza do programu. Prawdopodobnie będzie to Tomasz Wolny" - dowiedział się Plotek. Krzysztof Ibisz także ma pozostać gospodarzem show. Nie wiadomo jednak, kto ma mu partnerować.

Nowa prowadząca

Z kolei Pudelek podaje, że program ma prowadzić także Ewa Wachowicz. Miss Polonia 1992, znana głównie z programu "Ewa gotuje", dotychczas pojawiała się w śniadaniówce jedynie w kąciku kulinarnym lub jako gość na kanapie. Teraz to ona będzie przepytywała gości.