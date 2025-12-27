Sanah to jedna z tych artystek młodego pokolenia, którą uwielbiają miliony słuchaczy. Piosenkarka ma tłumy fanów w różnym wieku. Ich serca i uszy podbiła takimi przebojami jak "Ale jazz!", "Szampan" czy "Nic dwa razy".

Sanah na PGE Narodowym. Z kim występowała?

W dniach 19-20 września Sanah zagrała na PGE Narodowym w Warszawie dwa koncerty. Bilety na to wydarzenie rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Zuzanna Grabowska, bo tak naprawdę nazywa się Sanah nie wystąpiła sama. Zaprosiła na to jedno z największych wydarzeń muzycznych mijającego roku największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Wśród nich byli m.in.

Kuba Badach

Mela Koteluk

Michał Bajor

Katarzyna Nosowska.

Sanah na PGE Narodowym. To była gratka dla fanów

Podczas koncertu Sanah na PGE Narodowym wykonane zostały takie hity jak "Szampan" i "Marcepan". Nie zabrakło wyjątkowych efektów wizualnych takich jak lot Sanah nad publicznością czy jazda srebrnym traktorem. Na scenie oprócz gwiazd polskiej sceny muzycznej fani piosenkarki mogli zobaczyć również jej męża.

Sanah na PGE Narodowym. Kiedy emisja w TVP?

Nie wszystkim udało się kupić bilety i zobaczyć to widowisko na żywo. Okazuje się, że nic straconego. Zarówno oni, jak i ci fani Sanah, którzy chcieliby przypomnieć sobie jej występ na PGE Narodowym, powinni włączyć telewizor w sobotnie popołudnie. TVP tuż po świętach Bożego Narodzenia a dokładnie 27 grudnia o godz. 15:15 wyemituje nagranie koncertu Sanah na PGE Narodowym. Widowisko pokaże TVP2.