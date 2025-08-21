Michel Moran od 2012 r. jest jurorem kulinarnego show "MasterChef". Widzowie TVN cenią go za wiedzę, spontaniczność i poczucie humoru. Kilka miesięcy temu pojawiły się doniesienia, że Michel Moran rozstaje się z żoną. Długo tego nie komentował. Teraz wyjawił prawdę.

Michel Moran z żoną Haliną byli małżeństwem przez ponad dwie dekady. Informacje o ich rozstaniu pojawiły się w mediach na początku tego roku, jednak sam kucharz do tej pory unikał komentowania sprawy. Jak twierdził informator portalu "Świat Gwiazd", decyzja o rozwodzie nie była nagła, a relacja małżonków od dłuższego czasu przechodziła kryzys.

"Wszystko gra"

W Sopocie odbyła się w środę konferencja ramówkowa TVN. Michel Moran pojawił się jako jedna z gwiazd stacji. Podczas jednego z wywiadów zdradził, jak teraz wygląda życie prywatne. Na pytanie reporterki jastrzabpolst.pl co u niego słychać odparł: Wszystko gra. (...) Jestem po rozwodzie".

Dzieci Michela Morana

Michel Moran jest dwójki dzieci: syna Andrei i córki Solene. Pociechy restauratora są owocami z pierwszego małżeństwa. Gdy słynny Francuz poznał 25 lat temu swoją drugą żonę Halinę, była już mamą dwóch córek. "Halinę poznałem w jednej z luksemburskich restauracji i nie wiedziałem, że jest Polką. Nie przypuszczałem, że zaprosi mnie do Polski, zaprzyjaźnimy się, a kiedyś pobierzemy. Takie jest życie, pełne niespodzianek - opowiadał juror "MasterChefa" w rozmowie z "Gazetą Krakowską".