Krzysztof Cugowski to jeden z gigantów polskiej sceny muzycznej. W ślady ojca poszli trzej jego synowie - Piotr, Wojciech i Chris. Urodzony w 1998 r. Chris jest najmłodszym synem Krzysztofa Cugowskiego i jedynym dzieckiem z jego drugiego małżeństwa z Joanną.

Nowy image Chrisa Cugowskiego

Telewidzowie pamiętają Chrisa Cugowskiego z piętnastej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Po zakończeniu udziału w show artysta na kilka lat wycofał się z życia publicznego, znikając z mediów. Po dłuższej przerwie Chris Cugowski wrócił na scenę pod pseudonimem "Phero". W maju ukazał się jego debiutancki album, a jeden z utworów wykonał podczas konkursu o Bursztynowego Słowika na sopockim festiwalu.

Reklama

"Przekonaj się na własnej skórze"

Chris Cugowski w wywiadach mówi, że rodzice nie ingerują w jego artystyczne wybory. Tak, nie, tutaj w moim domu absolutnie jest zasada: "przekonaj się na własnej skórze" - mówił podczas wizyty w studiu "Dzień dobry TVN" Chris Cugowski. Artysta przyznaje, że w rodzinie nie było prób sterowania jego karierą. Nigdy nie miałem sugestii co do sposobu, w jakiego powinienem prowadzić swoją karierę. Nigdy - powiedział Chris Cugowski.

Krzysztof Cugowski o występie najmłodszego syna w Sopocie

Żona była na miejscu, pojechała wcześniej, a ja widziałem w telewizji. Dzisiaj jadę do Sopotu, bo występuję jutro. Występ Chrisa był bardzo w porządku. Wszystko się udało. Wyglądał bardzo dobrze. Bardzo jestem zadowolony. Tak to ma wyglądać - powiedział w rozmowie z Plejadą Krzysztof Cugowski.

Krzysztof Cugowski rozczarowany brakiem nagrody w Sopocie?

Carla Fernandes została tegoroczną laureatką nagrody Bursztynowego Słowika podczas Top of the Top Sopot Festival 2025. Piosenkarka na scenie Opery Leśnej zaprezentowała utwór "Co, jeśli?", który przyniósł jej zwycięstwo. Były lider Budki Suflera podkreślił, że nie ma mowy o rozczarowaniu. Najważniejsze jest to, że syn stanął na dużej scenie i zdobył doświadczenie. Za długo jestem w branży, żeby być zawiedziony czymkolwiek. Myślę, że jego cel został osiągnięty. Był na dużej scenie. Brał udział w poważnym konkursie i to jest najważniejsze - powiedział.