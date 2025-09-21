"Afryka Express" to kontynuacja programu "Azja Express". Tym razem uczestnicy wybrali się w podróż przez Tanzanię, Kenię i inne miejsca tego kontynentu, kończąc trasę w Nairobi.

"Afryka Express". Kto bierze udział w show?

Program "Afryka Express" prowadzi Izabella Krzan a uczestnikami tej edycji są:

Reklama

Ewa Gawryluk-Domaniecka z mężem Piotrem Domanieckim

Edyta Zając z partnerem Michałem Mikołajczakiem

Nikodem Rozbicki z przyjacielem Pawłem Kurkowskim

Wiktoria Gąsiewska z bratem Mateuszem Gąsiewskim

Tomasz Iwan z partnerką Karoliną Woźnia,

Katarzyna Niezgoda z mężem Pawłem Markiewiczem

Izu Ugonoh z żoną Antoniną Ugonoh

Monika Hoffman-Piszora z siostrą Igą Hoffman.

"Afryka Express". Kto odpadł w 3. odcinku?

W trzeci odcinku z programem pożegnali się Izu Ugonoh i Antonina Ugonoh. W zadaniu dogrywkowym para ta rywalizowała z Edytą Zając i Michałem Mikołajczakiem. Lepiej poradzili sobie ci drudzy, co oznaczało, że Izu i Antonia muszą pożegnać się z programem "Afryka Express". Obydwoje nie kryli rozczarowania. Z ust Izu padły krytyczne słowa wobec Michała Mikołajczaka.

Widzowie zniesmaczeni, lawina komentarzy. Co powiedział Izu Ugonoh?

Nie chciałem przegrać z Michałem, bo nie lubię tego typa - powiedział. Antonina po informacji o tym, że odpadli z show popłakała się i nie potrafiła pogodzić z przegraną. Widzowie nie kryli zaskoczenia tym, co usłyszeli. Wielu z nich w komentarzach wyraziło swój niesmak i oburzenie.

Ja tak jeszcze myślę, że oni mieli to w scenariuszu, żeby wywołać emocje. Efekt osiągnięty, w tej edycji jeszcze tyłu komentarzy nie było. Także może Izu odegrał czarny charakter dla zasięgów programu, bo aż trudno uwierzyć, że mógł użyć takich słów ot tak - napisał jeden z internautów.

Można kogoś nie lubić, ale takie słowa? Bardzo dobrze, że odpadli- czytamy w komentarzach. Myślałam, że jesteście spoko para, ale na koniec pokazałeś klasę. Dobrze, że to wy odpadliście jednak. Trochę pokory wam się przyda, jeszcze tylko ten pan co każdemu swoje zdjęcia rozdaje i zostanie super ekipa - napisał inny internauta.

Reklama

Było fajnie, ale Izu troszkę słoma z butów wyszła. Pycha kroczy przed upadkiem - brzmiały słowa krytyki skierowane do Izu.