Na początku września na antenie Polsatu zadebiutuje nowa edycja "Tańca z gwiazdami". W ostatnim czasie pojawiły się jednak spekulacje dotyczące Michała Czerneckiego jakoby aktor miałby nie wystąpić popularnym show, ponieważ nie został uwzględniony w oficjalnym spocie programu, opublikowanym na stronie Polsatu.

Poważna kontuzja

Teraz już nie ma żadnych wątpliwości. "Michał Czernecki musiał wycofać się z »Tańca z gwiazdami« jeszcze przed rozpoczęciem głównych treningów tanecznych. Zdaniem lekarzy obciążenia i tak szczególny, intensywny trening, mógłby zakończyć się dla aktora poważną kontuzją związaną ze starym urazem" - napisano w przesłanym mediom oświadczeniu.

Ryzyko dla zdrowia

"W ostatnich tygodniach Aktor rozpoczął przygotowania fizyczne do programu i niemal od razu okazało się, że bolesna dolegliwość, z jaką się zmagał od dłuższego czasu na skutek dawnych urazów, nasiliła się i konieczne było pilne wykonanie specjalistycznych badań" - wyjaśniono. "Otrzymane wyniki i konsultacje potwierdziły niestety, że Michał Czernecki musi zrezygnować z udziału w »Tańcu z gwiazdami«, by nie ryzykować poważniejszym urazem. Lekarze specjaliści nie mają wątpliwości, że tak intensywny trening i długotrwały wysiłek jest dla Michała bardzo ryzykowny" - brzmi dalsza część oświadczenia. "Stacja przyjęła ze zrozumieniem decyzję o rezygnacji z programu na tym etapie przygotowań również dla dobra i zachowania najwyższego poziomu show" - przekazała produkcja "Tańca z gwiazdami".

