Debiutancki album Mateusza Ciawłowskiego zatytułowany "Myśli Rozdarte" ukazał się kilka miesięcy temu. To 12 autorskich utworów longplay znanego m.in. z TikToka i YouTube’a wokalisty.

Kawka z...Mateuszem Ciawłowskim. Od internetowego twórcy do artysty

Mateusz Ciawłowski zaczynał jako internetowy twórca. To były takie piosenki, które miały humorystyczny wydźwięk. Brałem teksty naszych mam. Spisywałem je w jedną piosenkę, wyśpiewywałem i nagle się okazywało, że wszystkie mamy w Polsce tak mówią - mówi w Kawce z...Mateusz Ciawłowski. Tym najczęściej powtarzanym do mnie tekstem przez moją mamę był ten "nie zaraz, tylko teraz" - wspomina gość Kawki z....

Kawka z...Mateuszem Ciawłowskim. Nad debiutem pracował 7 lat

Na swój debiutancki album Mateusz Ciawłowski kazał czekać aż 7 lat. Singlem pilotującym go jest nagranie "Też Tak Masz". Od 2018 roku, kiedy dynamicznie zaczęła rosnąć popularność filmów publikowanych na kanale YouTube Mateusza, pojawiło się kilka niezależnych singli, które podsyciły apetyt publiczności na większą formę wydawniczą. Prace nad fonograficznym debiutem przebiegały równolegle do działalności rozrywkowej w internecie.

Byłem bardzo zestresowany, jak ludzie to odbiorą, bo pierwszy raz pokazywałem siebie od tej strony - mówi Mateusz Ciawłowski. "Myśli rozdarte" to nie tylko tytuł płyty, ale także obraz mojej muzycznej podróży. To ja sam - Mateusz Ciawłowski, z całym bagażem emocji, doświadczeń i przeżyć, które zebrałem jako człowiek, kompozytor, autor tekstów i wokalista - mówi.

Kawka z...Mateuszem Ciawłowskim. "Myśli rozdarte" jaki to album?

Dlaczego postanowił być artystą niezależnym? Kim się inspiruje? Jak powstaje jego muzyka i kto jest jego największym fanem? Odpowiedzi na te pytania usłyszycie w tym odcinku Kawki z...Mateuszem Ciawłowskim.