Olga Frycz ogłosiła w mediach społecznościowych, że wraz z Albertem Kosińskim spodziewa się dziecka.

Chłopczyk czy dziewczynka?

"Jesteśmy szczęśliwi, że możemy podzielić się z Wami tą radosną informacją. Nasza rodzina się powiększy. Będzie synek. Urodzi się w lutym. A na imię mu damy Jan" - napisała Olga Frycz.

Olga Frycz ma też dwie córki

Olga Frycz ma dwie córki. Pierwsza, Helena, urodziła się w 2018 roku z związku z Grzegorzem Sobieszkiem. Druga, Zofia, urodziła się w 2021 roku, a jej ojcem jest podróżnik Łukasz Nowak. Olga Frycz jest córką aktora Jana Frycza.

Historia miłości

Z Albertem Kosińskim aktorka poznała się na początku 2024 r., gdy postanowiła zapisać się na lekcje tańca towarzyskiego. "Wtedy jeszcze nie miałam pojęcia, że najpierw zakocham się w tańcu, następnego dnia kupię buty na obcasie, kolejnego zamówię kieckę z frędzelkami, a po jakimś czasie zakocham się na zabój w panu Albercie" - przyznała na Instagramie. Rok później para była już zaręczona - tancerz oświadczył się ukochanej podczas wakacyjnego wyjazdu.

Albert Kosiński w "Tańcu z gwiazdami"

Wiosną 2025 roku odbyła się 16. edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Na parkiecie show zadebiutował tancerz Albert Kosiński. Wystąpił w duecie ze znaną z kabaretu Nowaki Adrianną Borek. W 17. edycji programu Albert Kosiński zatańczy z Mają Bohosiewicz, przyjaciółką swojej partnerki, Olgi Frycz.