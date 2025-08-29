"Halo tu Polsat" wróciło na antenę. Debiut Ewy Wachowicz

"Halo tu Polsat" wróciło po wakacyjnej przerwie. Śniadaniówka stacji nadal będzie emitowana trzy dni w tygodniu, czyli w piątek, sobotę oraz niedzielę, ale prowadzić ją będzie na zmianę aż pięć par. Wśród nich są:

Agnieszka Hyży i Maciej Rock

Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny

Ola Filipek i Aleksander Sikora

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski

Ewa Wachowicz i Krzysztof Ibisz.

To właśnie ta ostatnia para pojawiła się po przerwie jako pierwsza na wizji w programie "Halo tu Polsat". Ewa Wachowicz zadebiutowała w tej roli. Widzowie nie szczędzili jej komplementów. Ona sama podkreślała, że od pierwszych chwil jej debiutu mogła liczyć na wsparcie całej ekipy.

Zaskakujący finał "Halo tu Polsat". Ewa Wachowicz i Krzysztof Ibisz zatańczyli na wizji

Pierwsze wydanie "Halo tu Polsat" po wakacjach zakończyło się dosyć nietypowo i było dla widzów niezłym zaskoczeniem. W studiu pojawił się Zenek Martyniuk i członkowie zespołu Łobuzy. Wręczyli prowadzącym symboliczny "mandacik za przekroczenie prędkości". Nawiązali w ten sposób do hitu "Mandacik". Potem zaśpiewali go "na żywo". Krzysztof Ibisz długo nie czekał i porwał Ewę Wachowicz do tańca. Dołączył do nich również Mateusz Gessler.

Tańce Wachowicz i Ibisza wzbudziły emocje. Internauci podzieleni

Niektórzy widzowie pozytywnie zareagowali na tańce prowadzących. Fajne zakończenie – na wesoło; Super; Kocham - pisali. Nie zabrakło jednak głosów na "nie". "Masakra", "Mogliby chociaż na żywo śpiewać" - pisali.