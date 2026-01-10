Gala Mistrzów Sportu w Teatrze Wielkim

Gala Mistrzów Sportu odbyła się w sobotę wieczorem. Osobistości świata sportu, ale też show-biznesu pojawiły się w Teatrze Wielkim w Warszawie. Już po raz 91. "Przegląd Sportowy" wraz z TVP zorganizował plebiscyt, w którym kibice oraz kapituła wybierają najbardziej wybitnych sportowców minionego roku.

Reklama

Kto pojawił się na Gali Mistrzów Sportu?

Wśród osób, które przybyły na Galę Mistrzów Sportu, pojawili się m.in. Anna Lewandowska, Radosław Majdan wraz z Małgorzatą Rozenek-Majdan, Julia Szeremeta, Czesław Lang. Nie zabrakło również Katarzyny Zillmann. Ona również ma szansę na tytuł Najlepszego Sportowca Roku.

Katarzyna Zillmann pozowała z Janją Lesar

Na Galę Mistrzów Sportu wioślarka przybyła w towarzystwie Janji Lesar. Tancerka występowała wraz z Zillmann w programie "Taniec z Gwiazdami". Obydwie pozowały razem na ściance. W swoich kreacjach postawiły na klasyczną czerń. Katarzyna Zillmann miała na sobie czarny garnitur o oversize’owym kroju z głębokim dekoltem. Dobrała do nich cięższe botki. Janja Lesar założyła koszulę odsłaniającą talię i dodała do niej długą, teksturowaną spódnicę.