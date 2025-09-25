W 964 odcinku "Na dobre i na złe" Agata (Emilia Komarnicka) zostawi szpital w Leśnej Górze pod opieką Falkowicza (Michał Żebrowski), a sama pojedzie do Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o zarzuty, które postawiono jej po ataku hakera. Nie będzie to dla niej przyjemne przeżycie.

Andrzej zgodzi się zastąpić Agatę. "Dostałam z NFZ-u i z ministerstwa listę zarzutów i niedociągnięć, do jakich doszło w szpitalu pod moim kierownictwem. Jadę to wyjaśnić, może mi to zająć cały dzień" - powiedziała Woźnicka Falkowiczowi. "Dziś jest ostatni dzień, żeby złożyć wyjaśnienia. Inaczej przyślą nam jakiegoś kontrolera" - doprecyzowała. "Albo zarząd komisaryczny szpitala!" - powiedział ze zgrozą Falkowicz.

Żona prawicowego aktywisty Charliego Kirka wybacza zabójcy. Tomasz Wolny poruszony
Żona prawicowego aktywisty Charliego Kirka wybacza zabójcy. Tomasz Wolny poruszony

Zobacz również

Nieprzewidziane komplikacje. Woźnicka straci stanowisko?

Kłopoty dyrektor Woźnickiej w 964 odcinku "Na dobre i na złe" nie skończą się na nieprzyjemnej wizycie na dywaniku w resorcie zdrowia. W jej gabinecie pojawi się groźna i bardzo skrupulatna kontrolerka. To Elżbieta Czajkowska (Katarzyna Cynke), od której opinii tak naprawdę będzie zależało wszystko.

Reklama
Katarzyna Cynke w 2009 r. pojawiła się już w serialu "Na dobre i na złe" Katarzyna Cynke w 2009 r. pojawiła się już w serialu "Na dobre i na złe" / AKPA

Kiedy zobaczymy 964 odcinek "Na dobre i na złe"?

964. odcinek "Na dobre i na złe" zostanie wyemitowany w środę 8 października o godz. 20.55 w TVP2.