W 964 odcinku "Na dobre i na złe" Agata (Emilia Komarnicka) zostawi szpital w Leśnej Górze pod opieką Falkowicza (Michał Żebrowski), a sama pojedzie do Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o zarzuty, które postawiono jej po ataku hakera. Nie będzie to dla niej przyjemne przeżycie.

Andrzej zgodzi się zastąpić Agatę. "Dostałam z NFZ-u i z ministerstwa listę zarzutów i niedociągnięć, do jakich doszło w szpitalu pod moim kierownictwem. Jadę to wyjaśnić, może mi to zająć cały dzień" - powiedziała Woźnicka Falkowiczowi. "Dziś jest ostatni dzień, żeby złożyć wyjaśnienia. Inaczej przyślą nam jakiegoś kontrolera" - doprecyzowała. "Albo zarząd komisaryczny szpitala!" - powiedział ze zgrozą Falkowicz.

Nieprzewidziane komplikacje. Woźnicka straci stanowisko?

Kłopoty dyrektor Woźnickiej w 964 odcinku "Na dobre i na złe" nie skończą się na nieprzyjemnej wizycie na dywaniku w resorcie zdrowia. W jej gabinecie pojawi się groźna i bardzo skrupulatna kontrolerka. To Elżbieta Czajkowska (Katarzyna Cynke), od której opinii tak naprawdę będzie zależało wszystko.

Kiedy zobaczymy 964 odcinek "Na dobre i na złe"?

964. odcinek "Na dobre i na złe" zostanie wyemitowany w środę 8 października o godz. 20.55 w TVP2.