"Afryka Express" to program, który zastąpił "Azja Express". Tym razem uczestnicy wybrali się w podróż przez Tanzanię, Kenię i inne miejsca tego kontynentu, kończąc trasę w Nairobi.

"Afryka Express". Kto brał udział w show?

Tę edycję programu "Afryka Express" prowadzi Izabella Krzan a uczestnikami, którzy wzięli udział są:

Ewa Gawryluk-Domaniecka z mężem Piotrem Domanieckim

Edyta Zając z partnerem Michałem Mikołajczakiem

Nikodem Rozbicki z przyjacielem Pawłem Kurkowskim

Wiktoria Gąsiewska z bratem Mateuszem Gąsiewskim

Tomasz Iwan z partnerką Karoliną Woźniak

Katarzyna Niezgoda z mężem Pawłem Markiewiczem

Izu Ugonoh z żoną Antoniną Ugonoh

Monika Hoffman-Piszora z siostrą Igą Hoffman.

"Afryka Express". Kto odpadł? Kto zrezygnował?

W odcinkach, które wyemitowano do tej pory z programem pożegnali się Katarzyna Niezgoda i jej mąż Paweł a także Izu Ugonoh i jego żona Antonina. W odcinku przed półfinałem odpadli także Ewa Gawryluk i jej mąż Piotr Domaniecki. Z programu wycofali się z kolei Tomasz Iwan i Karolina Woźnia po wypadku, jaki się wydarzył a także Wiktora Gąsiewska i jej brat Mateusz.

"Afryka Express". Kto w finale?

W odcinku programu "Afryka Express" wyemitowanym w sobotę 15 listopada każdy duet został rozdzielony – zawodnicy stali się odpowiednio: ścigaczem i graczem. Ścigacz wciąż walczył o miejsce w samochodzie, o miejsce do spania, z głodem i zmęczeniem. Gracz natomiast pojechał dalej, ale już inną drogą. Wsiadł do Matatu razem z pozostałymi graczami oraz prowadzącą i rozpoczął serię zadań, których wykonanie miało wpływ na działania ścigacza.

Tym razem nikt nie pożegnał się z programem. W finałowym odcinku, który wyemitowany zostanie 22 listopada trzy pary powalczą o zwycięstwo. Będą to Monika i Iga, Edyta i Michał oraz Nikodem i Paweł.