Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to już stały elementem ramówki Polsatu. Widzowie uwielbiają ten format i co sezon chętnie oglądają artystów, którzy wcielają się w znanych piosenkarzy i piosenkarki.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kto bierze udział w tej edycji?

Nowa edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" powoli zbliża się do finału. Od września można było zobaczyć w nim kolejną ekipę znanych twarzy. Wśród nich byli:

Julia Żugaj

Edyta Herbuś

Krystian Ochman

Modest Ruciński

Andrzej Nejman

Kamil Studnicki

Marta Bijan

Natalia Muianga.

Wielu z nich zachwycało jurorów już od początku show. Tak było w przypadku Natalii Muiangii, która wygrała 1. odcinek.

Nowe zasady w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Co się zmieniło?

W tej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nastąpiły pewne zmiany. Kilka tygodni temu Polsat ogłosił, że nagrodę będzie otrzymywała także ta osoba, która zajęła drugie miejsce w danym odcinku. Zwycięzca nadal otrzymuje czek w wysokości 10 tys. złotych i przekazuje go na wybrany cel charytatywny. Z kolei ten uczestnik, który zajmuje drugie miejsce dostaje czek na 5 tys. złotych.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kto wystąpi w finale?

W piątkowy wieczór (31 października) widzowie dowiedzieli się, kto głosami jurorów i uczestników wszedł do ścisłego finału programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i zawalczy o główną wygraną, czyli Złotą Maskę. Tymi uczestnikami są:

Natalia Muianga

Modest Ruciński

Kamil Studnicki

Krystian Ochman.

Wszyscy zaprezentują się we wcieleniach, które już prezentowali w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Emisja finałowego odcinka odbędzie się 7 listopada o godz. 19:55.