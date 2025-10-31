Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to już stały elementem ramówki Polsatu. Widzowie uwielbiają ten format i co sezon chętnie oglądają artystów, którzy wcielają się w znanych piosenkarzy i piosenkarki.
"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kto bierze udział w tej edycji?
Nowa edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" powoli zbliża się do finału. Od września można było zobaczyć w nim kolejną ekipę znanych twarzy. Wśród nich byli:
- Julia Żugaj
- Edyta Herbuś
- Krystian Ochman
- Modest Ruciński
- Andrzej Nejman
- Kamil Studnicki
- Marta Bijan
- Natalia Muianga.
Wielu z nich zachwycało jurorów już od początku show. Tak było w przypadku Natalii Muiangii, która wygrała 1. odcinek.
Nowe zasady w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Co się zmieniło?
W tej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nastąpiły pewne zmiany. Kilka tygodni temu Polsat ogłosił, że nagrodę będzie otrzymywała także ta osoba, która zajęła drugie miejsce w danym odcinku. Zwycięzca nadal otrzymuje czek w wysokości 10 tys. złotych i przekazuje go na wybrany cel charytatywny. Z kolei ten uczestnik, który zajmuje drugie miejsce dostaje czek na 5 tys. złotych.
"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kto wystąpi w finale?
W piątkowy wieczór (31 października) widzowie dowiedzieli się, kto głosami jurorów i uczestników wszedł do ścisłego finału programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i zawalczy o główną wygraną, czyli Złotą Maskę. Tymi uczestnikami są:
- Natalia Muianga
- Modest Ruciński
- Kamil Studnicki
- Krystian Ochman.
Wszyscy zaprezentują się we wcieleniach, które już prezentowali w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Emisja finałowego odcinka odbędzie się 7 listopada o godz. 19:55.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję