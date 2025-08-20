Małgorzata Tomaszewska w środę 20 sierpnia po raz pierwszy pojawiła się w śniadaniowym show "Dzień dobry TVN" w roli gospodyni programu. Jej partnerem był Mateusz Hładki, który zastąpił Jana Pirowskiego. Ten ostatni przebywa obecnie w Sopocie, gdzie odbywa się Top of the Top Sopot Festival.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Opinie widzów o debiucie Małgorzaty Tomaszewskiej w "Dzień dobry TVN"

"Gosia daje tyle dobrej energii", "Gosia to najpiękniejsza dziennikarka w tym kraju. Świetna dykcja, wizerunek... Brawo", "Gosia! Nareszcie jesteś. Tworzysz wspaniałą atmosferę!", "Małgosia, obłędna, naturalna, skromna, z klasą, z uśmiechałem, z radością życia, wspierająca, słuchająca no i teraz przemawiająca do naszych serc. Małgosiu, bardzo się cieszę, że będziesz nas zapraszać do studia TVN" - napisali m.in. internauci. Wiele osób ma nadzieję, że Małgorzata Tomaszewska na stałe zagości w "Dzień dobry TVN".

Reklama

Kariera medialna Małgorzaty Tomaszewskiej

Małgorzata Tomaszewska w mediach pracuje od 2012 roku. W latach 2018-2024 związana była z Telewizją Polską. Była jedną z gospodyń "Pytania na śniadanie" TVP 2. Prowadziła też m.in. "The Voice of Poland", "The Voice Senior" i "Dance dance dance". Po zwolnieniu z TVP skupiła się na życiu rodzinnym.