Jak podał brytyjski dziennik "The Sun", pozew jest w Sądzie Najwyższym w Londynie. Copeland i Summers twierdzą, że prowadzone do tej pory rozmowy ze Stingiem do niczego nie prowadziły, postanowili więc wejść na drogę sądową. Pozew został złożony przeciwko liderowi zespołu, wymienionemu pod prawdziwym nazwiskiem Gordon Matthew Sumner, a także jego firmie Magnetic Publishing Limited.

W centrum spotu "Every Breath You Take"

Jednym z głównych punktów sporu jest hit "Every Breath You Take". Singiel, uznawany za jedną z najpopularniejszych piosenek lat 80., daje Stingowi ponad 550 tys. funtów rocznie. To właśnie ten utwór, piąty najlepiej sprzedający się w tamtej dekadzie, od lat budzi kontrowersje wśród byłych kolegów z zespołu - Summers i Copeland nie zostali w nim uwzględnieni jako autorzy tekstu.

Historia The Police

Zespół The Police powstał w Londynie w 1977 r. i szybko zdobyło międzynarodową popularność dzięki albumom "Reggatta de Blanc" czy "Synchronicity". Zespół wylansował wiele przebojów, które trafiały na szczyty list w Wielkiej Brytanii i USA. Za kulisami jednak atmosfera bywała napięta. "Walczyliśmy o wszystko. Wszyscy mieliśmy silne charaktery i nikt nie chciał być popychany" - wspominał po latach Sting. W 1984 r. grupa The Police zakończyła działalność. Sting rozpoczął solową karierę. Po latach muzycy spotkali się ponownie podczas Reunion Tour w 2007 r., jednej z najbardziej dochodowych tras koncertowych w historii. W ciągu 151 występów zarobili łącznie 292 mln funtów.