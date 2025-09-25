Rihanna i jej ukochany A$AP Rocky powitali na świecie trzecie dziecko. Piosenkarka w maju na Met Gali pojawiła się w kreacji, eksponującej jej ciążowy brzuch. To było oficjalne powiadomienie wszystkich, że po raz trzeci zostanie mamą. Rihanna jest nazywana królową pop. Ma na swoim koncie takie hity jak m.in. "Umbrella", "Shut Up and Drive", "Don’t Stop the Music" oraz "Hate That I Love You", "Disturbia", "Take a Bow" oraz "If I Never See Your Face Again". Ostatnio skupiła się przede wszystkim na rodzinie, rozkręciła też firmę kosmetyczną.

Chłopiec czy dziewczynka?

Rihanna z raperem ASAP Rockym ma już dwóch synów – Rzę Athelston Mayersa i Riot Rose Mayersa. Teraz gwiazda urodziła córkę. Rihanna podzieliła się radosną wiadomością na Instagramie, publikując zdjęcie z niemowlęciem. Jak zdradziła, dziewczynka otrzymała imię Rocki Irish Mayers i przyszła na świat 13 września 2025 r.

Płyną gratulacje

Internauci w komentarzach oszaleli z radości. Do gwiazdy piosenki płyną gratulacje. Zachwycają się też maleństwem. "O mój Boże, księżniczka zawitała; Nareszcie ma swoją upragnioną dziewczynkę; "Spójrzcie na tę piękną dziewczynkę" - napisali m.in. fani Rihanny.

5 lat związku

Rihanna i ASAP Rocky są razem od grudnia 2020 roku. Ich relacja, która zaczęła się od znajomości i współpracy zawodowej, stała się publicznie znana w listopadzie 2020 roku, gdy poinformował o tym magazyn "People”. W maju 2022 r. roku raper opublikował teledysk do utworu "D.M.B.", który opowiadał o historii ich miłości.