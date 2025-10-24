Plotki o ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego krążyły już od dawna. Teraz już wiadomo, że popularna para prezenterów powie sobie "tak" już w ten weekend. Na ich ślub z USA przyleci Joanna Kurska, żona byłego prezesa TVP. Media podają również, że gościem będzie dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak.

Trwają spekulacje, jak będzie wyglądał ślub i wesele, i np. w co będzie ubrana panna młoda. Krążą informacje, że suknię ślubną Katarzyny Cichopek zaprojektowała Viola Piekut. Teraz Plejada ujawniła kolejne szczegóły. Jak się okazuje, ślub i wesele odbędą się poza Warszawą.

Ślub poza Warszawą

Według informatora Plejady, uroczystość odbędzie się w hotelu położonym w otulinie jednego z polskich parków narodowych. Choć nie podano dokładnej lokalizacji, spekuluje się, że może chodzić o Kampinoski Park Narodowy. Właścicielami hotelu są bliscy przyjaciele pary młodej, którzy zadbają o każdy szczegół tego wyjątkowego dnia.

Stylowy hotel

"Nieprzypadkowo wybór padł na stylowy hotel położony w otulinie Parku Narodowego, którego właścicielami są przyjaciele pary młodej. To oni zadbają o całą uroczystość. Cały obiekt zostanie udostępniony na wyłączność gościom weselnym. Wnętrza sal balowych hotelu łączą elegancję z naturalnym ciepłem, tworząc idealne warunki do świętowania w wyjątkowym stylu. Każdy detal - od wystroju po kompozycję menu - dopracowany został z myślą o gościach i przyjaciołach pary młodej. Dla każdego gościa przyjęcia hotel oferuje komfortowe pokoje oraz apartamenty"- informuje Plejada.