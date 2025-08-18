Marzena Rogalska wróciła do TVP. Prowadzi "Pytanie na śniadanie"

Marzena Rogalska na dobre dołączyła do grona prowadzących "Pytanie na śniadanie". Do śniadaniówki TVP wróciła po czterech latach nieobecności. Przed odejściem ze stacji za czasów Jacka Kurskiego prowadziła program w parze z Tomaszem Kammelem.

O tym, że Marzena Rogalska wraca do TVP wiadomo było już od kilku tygodni. Teraz po raz pierwszy pojawiła się na wizji i poprowadziła "Pytanie na śniadanie" w parze z Łukaszem Nowickim.

Tak powitano Marzenę Rogalską w "Pytaniu na śniadanie"

Cieszymy się, chcemy powiedzieć, że to nie będzie tylko poniedziałek z Nowickim i Rogalską, to będzie wtorek środa i czwartek...- tymi słowami rozpoczęła swoje powitanie.

roszę państwa, ja się wystroiłam, jakbym szła do szkoły, bo dziś jest dla mnie wielkie święto. Ja po czterech i pół roku wróciłam do "Pytania na śniadanie", właściwie wróciłam do siebie. Było tęsknione - dodała.

Marzena Rogalska będzie współprowadziła "Pytanie na śniadanie" w parze z Łukaszem Nowickim. Od początku pierwszego wspólnego wydania nie szczędzili sobie komplementów. Nowicki witając Rogalską wręczył jej bukiet róż. Dbaj o siebie bądź z nami jak najdłużej, bardzo się cieszymy, że jesteś z nami na pokładzie - powiedział.

Jezu nie wytrzymam tego, mam ciary - odpowiedziała wzruszona Marzena Rogalska. Była tęsknota, jest miłość i obiecujemy, że będzie wspaniale - dodała prezenterka.

Marzena Rogalska w "Pytaniu na śniadanie". Po 12 latach odeszła z TVP

Marzena Rogalska wróciła do TVP po czterech latach nieobecności, ale przed odejściem pracowała w stacji 12 lat. W 2021 roku zdecydowała się na rozstanie ze stacją. Po 12-stu latach współpracy z TVP podjęłam decyzję o odejściu. Środa, 10 lutego 2021 r. był najtrudniejszym dniem w mojej karierze zawodowej. Programy i zwiastuny z moim udziałem, które jeszcze zobaczycie na antenie, zostały nagrane wcześniej" - napisała wówczas w sieci. Przeszła do TVN Style, gdzie prowadziła reaktywowane "Miasto kobiet".