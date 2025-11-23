Wielki bal TVN. Tak wystroiły się gwiazdy - Olejnik, Rozenek, Wojciechowska. Były koronki i prześwity [FOTO]

Gwiazdy polskiego show-biznesu błyszczały na Charytatywnym Balu Fundacji TVN. Bal ten lat uchodzi za jedną z ważniejszych imprez w Polsce. Na czerwonym dywanie mogliśmy zobaczyć m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, Anitę Werner, Martynę Wojciechowską i Monikę Olejnik. Jak zwykle panie nie zawiodły i można było podziwiać wymyślne kreacje. Dużo było koronek i prześwitów.