Wielki bal TVN. Tak wystroiły się gwiazdy - Olejnik, Rozenek, Wojciechowska. Były koronki i prześwity [FOTO]

Beata Zatońska
dzisiaj, 65 minut temu
Gwiazdy polskiego show-biznesu błyszczały na Charytatywnym Balu Fundacji TVN. Bal ten lat uchodzi za jedną z ważniejszych imprez w Polsce. Na czerwonym dywanie mogliśmy zobaczyć m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, Anitę Werner, Martynę Wojciechowską i Monikę Olejnik. Jak zwykle panie nie zawiodły i można było podziwiać wymyślne kreacje. Dużo było koronek i prześwitów.

1/8 W sobotę, 22 listopada, zorganizowano Bal Fundacji TVN "Nie jesteś sam"

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję

Źródło dziennik.pl
