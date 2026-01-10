"Taniec z Gwiazdami". Ruszyła giełda nazwisk

"Taniec z Gwiazdami" a dokładnie jego wiosenna odsłona zbliża się wielkimi krokami. W mediach już kilka tygodni temu ruszyła giełda nazwisk. Mówi się, że na parkiecie tanecznego show Polsatu pojawią się m.in. Sebastian Fabijański, Emilia Komarnicka, czy małżeństwo Głowackich, Joanna Kulig, czy Mateusz Glen, czyli "Ta Jedna Ciotka".

On zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami"

Polsat do tej pory milczał w tej sprawie, ale w sobotę w programie "Halo, tu Polsat" ujawniono nazwisko pierwszego uczestnika show. Okazuje się, że w 31. edycji "Tańca z gwiazdami" zobaczymy Mateusza Pawłowskiego. To aktor znany z serialu "Rodzinka.pl".

"Oficjalnie otwieramy giełdę nazwisk 18. edycji programu »Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami«. Na pierwszy ogień idzie młodość, energia i nazwisko, którego właściciel dorastał na oczach całej Polski. O Kryształową Kulę powalczy Mateusz Pawłowski" – czytamy na stronie internetowej programu "Halo, tu Polsat".

Zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami". Kim jest Mateusz Pawłowski?

Pierwszy uczestnik programu "Taniec z Gwiazdami" zasłynął rolą Kacperka w serialu "Rodzinka.pl". Mateusz Pawłowski to kolejna osoba z ekipy tego serialu, która powalczy o Kryształową Kulę. Wcześniej w "Tańcu z gwiazdami" wystąpili już: Julia Wieniawa (serialowa Paula Nowak), Adam Zdrójkowski (Kuba Boski), Maciej Musiał (Tomek Boski) i Tomasz Karolak (Ludwik Boski).