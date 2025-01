Olga Frycz jest mamą dwóch dziewczynek. Ojcem jednej z nich, Heleny, urodzonej w 2018 r., jest Grzegorz Sobieszek, zawodnik MMA, założyciel jednej z warszawskich akademii sportów walki. Z nieformalnego związku z podróżnikiem Łukaszem Nowakiem Olga Frycz ma córkę, Zofię, która urodziła się w 2021 r. Była też w związku z reżyserem Jackiem Borcuchem.

Olga Frycz popularność zdobyła jako aktorka. Byla trzykrotnie nominowana do Orłów za drugoplanowe role kobiece w filmach "Weiser" i "Boże skrawki" oraz za pierwszoplanową w filmie "Wszystko, co kocham". Grała w serialach. Teraz spełnia się jako mama i influencerka.

Początki miłości

2024 r. był dla Olgi Frycz bardzo romantyczny. Weszła w związek z tancerzem Albertem Kosińskim. Zaczęło się od lekcji tańca. Na początku marca Olga Frycz za pośrednictwem mediów społecznościowych oznajmiła, że jest zakochana. "Od kiedy pamiętam, zawsze bardzo chciałam tańczyć taniec towarzyski !!! No i właśnie dlatego dokładnie cztery miesiące temu poszłam na pierwszą taką lekcje tańca (...). Marta [agentka] oddzwoniła i powiedziała, że znalazła dla mnie Pana Alberta Kosińskiego, który uczy w systemie Pro-Am i akurat ma następnego dnia jakieś okienko 2 h i może mnie zapisać na lekcje. No to się zapisałam i poszłam. Wtedy jeszcze nie miałam pojęcia, że najpierw zakocham się w tańcu, następnego dnia kupie buty na obcasie, kolejnego zamówię kieckę z frędzelkami, a po jakimś czasie zakocham się na zabój w Panu Albercie" – napisała aktorka na Instagramie.

Teraz zaręczyny, a kiedy ślub?

Młodszy o 9 lat od Olgi Frycz tancerz pochwalił się, ukochana przyjęła jego oświadczyny. "W nowy rok wchodzę jako najszczęśliwszy facet na świecie!" - napisał pod zdjęciem z wyeksponowanym na pierwszym planie złotym pierścionkiem zdobiącym dłoń ukochanej.

W komentarzach posypały się gratulacje. Warto przypomnieć, że Olga Frycz już wiosną ubiegłego roku wspominała o ślubnych planach. Jej przyjaciółka, Sonia Bohosiewicz, która wówczas pozostawiła na jej profilu słowa weselnej przyśpiewki "Gorzka wódka", mogła dowiedzieć się, że nastąpi to "za rok".