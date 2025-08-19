Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Od jakiegoś czasu mówi się, że tworzą parę w życiu prywatnym, oni jednak na ten temat milczą. Jak to może, zdaniem Iwony Pavlović, wpłynąć na to, jak będą oceniać ich widzowie?

Iwona Pavlović zaskoczona

Iwona Pavlović od samego początku jest jurorką w "Tańcu z gwiazdami". Jak się okazuje, była zaskoczona, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w programie, choć plotki o ich związku są coraz głośniejsze. Stwierdziła jednak, że to nic nowego w tanecznym świecie i że bardzo często to duża zaleta. "Trudno mi się wypowiedzieć, bo nawet nie wiedziałam, że tańczą razem i że są w relacji. W tańcu turniejowym bardzo często pary są ze sobą w życiu prywatnym i to akurat jest dużym plusem" - powiedziała w rozmowie z "Faktem" Ivona Pavlović.

"Ciekawy egzamin"

"Nie wiem, jak będzie w akurat w ich przypadku. Mam nadzieję, że dobrze. Chyba znają się już trochę. Chociaż ciekawe... Może to będzie też dla nich jakaś próba, bo w momentach, kiedy tańczymy, trenujemy, kiedy gwieździe coś nie wychodzi, to jest dużo stresu, dużo nerwów więc może spotkają się w takich sytuacjach bardzo stresujących i to też może dla nich będzie jakiś taki ciekawy egzamin" - stwierdziła Iwona Pavlović.