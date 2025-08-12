We wtorek 12 sierpnia TVP zorganizowała event "Domówka u Boskich" z udziałem aktorów i twórców serialu "Rodzinka.pl", który po pięciu latach wraca na antenę Telewizji Polskiej. Jak zapowiadają twórcy, nowy sezon będzie pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji. Do obsady dołączyła również Helena Englert. Na spotkaniu z dziennikarzami zameldowali się: Maciej Musiał, Małgorzata Kożuchowska, Adam Zdrójkowski, Julia Wieniawa, Mateusz Pawłowski, Olga Kalicka i Emilia Dankwa. Wielkim nieobecnym okazał się być Tomasz Karolak, który przebywa na urlopie wypoczynkowym. W specjalnym nagraniu pozdrowił jednak ekipę.

"rodzinka.pl" to jeden z największych przebojów TVP. Komediowy serial o perypetiach o perypetiach małżeństwa Natalii i Ludwika Boskich (Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak) oraz ich trzech synów, zadebiutował na antenie w 2011 roku. Widzowie pokochali "rodzinkę.pl". Wielką popularność przyniósł ten serial młodym aktorom - m.in. Maćkowi Musiałowi, Adamowi Zdrójkowskiemu czy Emilii Dankwie. Jak się okazuje, mało brakowało, a to nie Maciej Musiał zagrałby Tomka Boskiego.

Maciej Musiał oddał hołd dziadkowi, powstańcowi warszawskiemu. 'Pamiętamy'
Maciej Musiał oddał hołd dziadkowi, powstańcowi warszawskiemu. "Pamiętamy"

Zobacz również

Przepustka do kariery

Gdy Maciej Musiał dołączył do obsady "rodzinki.pl", miał już na koncie role w takich produkcjach jak "Plebania", "Futro", "Ojciec Mateusz", "Hotel pod żyrafą i nosorożcem" oraz "Hotel 52". Regularnie pojawiał się również w reklamach, ale dopiero serial TVP zagwarantował mu popularność, stając się dla niego przepustką do kariery.

Reklama
Nowy sezon 'rodzinki.pl' już za chwilę. Gwiazdy wracają po 5 latach. Gdzie Karolak? [FOTO]
Nowy sezon "rodzinki.pl" już za chwilę. Gwiazdy wracają po 5 latach. Gdzie Karolak? [FOTO]

Zobacz również

To on miał wielkie szanse na rolę Tomka Boskiego w serialu "rodzinka.pl"

Po prawie 15 latach od premiery wyszło na jaw, że wśród kandydatów do roli Tomka Boskiego był m.in. syn Katarzyny Nosowskiej. Mowa o Mikołaju Krajewskim, który dziś jest raperem i często występuje razem z mamą podczas koncertów. Dlaczego nie został aktorem? O wszystkim opowiedział w podcaście "Bliskoznaczni". W jednym z ostatnich odcinków formatu pojawiła się Julia Wieniawa, która w "rodzince.pl" wcielała się w postać Pauli, czym zaskarbiła sobie sympatię wśród widzów. Gdy opowiadała, jak pracuje się jej na planie serialu po trwającej ponad 5 lat przerwie, Krajewski powiedział, że wziął udział w castingach do roli Tomka Boskiego w "rodzince.pl".

Sam zrezygnował z roli Tomka Boskiego

Zaczęło się od tego, że była lekcja matematyki u mnie w szkole i nagle weszła jakaś pani i powiedziała: "Słuchajcie, jak chcecie, to jest casting, możecie pójść tutaj do sali" – wspominał Mikołaj Krajewski. Poszedł razem z innymi kolegami, a potem dostał telefon z produkcji serialu z zaproszeniem na kolejny casting. Jak się okazuje, Mikołaj Krajewski z łatwością przechodził przez następne etapy zdjęć próbnych do roli Tomka Boskiego. Ostatecznie jednak, tuż przed finałem, zrezygnował.