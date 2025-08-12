We wtorek 12 sierpnia TVP zorganizowała event "Domówka u Boskich" z udziałem aktorów i twórców serialu "Rodzinka.pl", który po pięciu latach wraca na antenę Telewizji Polskiej. Jak zapowiadają twórcy, nowy sezon będzie pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji. Do obsady dołączyła również Helena Englert. Na spotkaniu z dziennikarzami zameldowali się: Maciej Musiał, Małgorzata Kożuchowska, Adam Zdrójkowski, Julia Wieniawa, Mateusz Pawłowski, Olga Kalicka i Emilia Dankwa. Wielkim nieobecnym okazał się być Tomasz Karolak, który przebywa na urlopie wypoczynkowym. W specjalnym nagraniu pozdrowił jednak ekipę.

"rodzinka.pl" to jeden z największych przebojów TVP. Komediowy serial o perypetiach o perypetiach małżeństwa Natalii i Ludwika Boskich (Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak) oraz ich trzech synów, zadebiutował na antenie w 2011 roku. Widzowie pokochali "rodzinkę.pl". Wielką popularność przyniósł ten serial młodym aktorom - m.in. Maćkowi Musiałowi, Adamowi Zdrójkowskiemu czy Emilii Dankwie. Jak się okazuje, mało brakowało, a to nie Maciej Musiał zagrałby Tomka Boskiego.

Przepustka do kariery

Gdy Maciej Musiał dołączył do obsady "rodzinki.pl", miał już na koncie role w takich produkcjach jak "Plebania", "Futro", "Ojciec Mateusz", "Hotel pod żyrafą i nosorożcem" oraz "Hotel 52". Regularnie pojawiał się również w reklamach, ale dopiero serial TVP zagwarantował mu popularność, stając się dla niego przepustką do kariery.

To on miał wielkie szanse na rolę Tomka Boskiego w serialu "rodzinka.pl"

Po prawie 15 latach od premiery wyszło na jaw, że wśród kandydatów do roli Tomka Boskiego był m.in. syn Katarzyny Nosowskiej. Mowa o Mikołaju Krajewskim, który dziś jest raperem i często występuje razem z mamą podczas koncertów. Dlaczego nie został aktorem? O wszystkim opowiedział w podcaście "Bliskoznaczni". W jednym z ostatnich odcinków formatu pojawiła się Julia Wieniawa, która w "rodzince.pl" wcielała się w postać Pauli, czym zaskarbiła sobie sympatię wśród widzów. Gdy opowiadała, jak pracuje się jej na planie serialu po trwającej ponad 5 lat przerwie, Krajewski powiedział, że wziął udział w castingach do roli Tomka Boskiego w "rodzince.pl".

Sam zrezygnował z roli Tomka Boskiego

Zaczęło się od tego, że była lekcja matematyki u mnie w szkole i nagle weszła jakaś pani i powiedziała: "Słuchajcie, jak chcecie, to jest casting, możecie pójść tutaj do sali" – wspominał Mikołaj Krajewski. Poszedł razem z innymi kolegami, a potem dostał telefon z produkcji serialu z zaproszeniem na kolejny casting. Jak się okazuje, Mikołaj Krajewski z łatwością przechodził przez następne etapy zdjęć próbnych do roli Tomka Boskiego. Ostatecznie jednak, tuż przed finałem, zrezygnował.