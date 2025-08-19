Ruszył festiwal TVN w Sopocie. Marcin Prokop i Dorota Wellman jako prowadzący

W poniedziałek ruszył Top of the Top Sopot Festival 2025. Pierwszy koncert pod tytułem "Gorączka Sobotniej Nocy" poprowadzili Marcin Prokop i Dorota Wellman. Tę parę widzowie bardzo dobrze znają z programu "Dzień dobry TVN".

Reklama

Prowadzący podobnie jak w śniadaniówce, którą prowadzą, tak i podczas prowadzenia koncertu pierwszego dnia festiwalu nie szczędzili widzom żartów a sobie uszczypliwości.

Gdy na scenie skończyła występować Natasza Urbańska, Marcin Prokop rozpoczął swoją konferansjerkę wśród zgromadzonej w Operze Leśnej publiczności. Żartobliwie przedstawił nową parę prowadzących "Dzień dobry TVN", którą okazała się dwójka dzieci.

Marcin Prokop w Sopocie o swoich rodzicach. "Zaczynają starania..."

Fajnie jest. Fajnie jest fajnie też dzięki państwu, dzięki Wam tu w Operze Leśnej. Fajnie też było w 1974 r. Może nie wszystkim było wtedy dobrze, może nie wszyscy mieli wszystko. Natomiast mieliśmy też swoje małe i wielkie sukcesy. Nasza reprezentacja zdobywa trzecie miejsce na mistrzostwach świata. Edward Gierek jedzie po pożyczkę do USA i nawet wraca z walizką pełną pieniędzy. "Potop" uzyskuje pierwsze miejsce na pierwszym Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni 74 rok. Drogie dzieci, to też moment, kiedy państwo Ewa i Bonifacy Prokop zaczynają starania o syna - mówił Prokop.

Cięta riposta Doroty Wellman. Zażartowała z rodziców Prokopa

Jego słowa rozbawiły publiczność a Dorota Wellman pokusiła się o ciętą ripostę. Długo się starali i długi syn im wyszedł. Szanowni Państwo, pozdrawiamy państwa Prokopów bardzo serdecznie. Brawo! Dzięki Wam mam cudowne życie - powiedziała dziennikarka. W dłoniach trzymała kreację Nataszy Urbańskiej, którą ta chwilę wcześniej zrzuciła na scenie. Znalazłam sukienkę Nataszy i ją potem założę - stwierdziła. Publiczność zaczęła się śmiać i bić brawo.