Zofia Zborowska od lat związana jest z Andrzejem Wroną, z którym doczekała się dwóch córek - obecnie czteroletniej Nadziei i rocznej Jaśminy. W sierpniu 2019 roku para powiedziała sobie "tak". W związku z tym właśnie obchodzą szóstą rocznicę ślubu. Z okazji "cukrowej rocznicy" zakochani postanowili nieco zaszaleć.

Świętowanie bez dzieci

Małżonkowie obchodzą szóstą rocznicę ślubu i z tej okazji postanowili polecieć za granicę. Celebrytka opublikowała kilka ujęć z urlopu w Grecji. Nie obyło się bez restauracji i czasu nad basenem. Jak się okazuje, Zborowska i Wrona zaszaleli i zostawili dzieci w domu! "Nasza szósta rocznica ślubu - wyjazd bez dzieci" - napisała gwiazda. W komentarzach nie brakowało zachwytu ze strony fanów. "Szósta rocznica to cukrowa i się zgadza, bo słodszych fotek niż wasze dziś nie zobaczymy. Miłość ponad wszystko", "Wszystkiego najlepszego! Miłości na długie lata!", "Piękni ludzie z pięknymi sercami!!! Gratulacje i niech wszechświat wam sprzyja" - możemy przeczytać pod postem Zborowskiej.

Początki znajomości Andrzeja Wrony i Zofii Zborowskiej

W sierpniu 2018 r. Zofia Zborowska i Andrzej Wrona spotkali się na imprezie. Wcześniej jednak Zofia Zborowska obserwowała Andrzeja Wronę na Instagramie. Zaczęło się od tego, że przez przypadek wpadłam na jego profil na Instagramie i pomyślałam fajna d**a. Zobaczyłam dwa filmiki, które mnie rozśmieszyły, a później zadzwonił do mnie znajomy, z którym mieliśmy robić celebrycko-charytatywną wyprawę na Kilimandżaro. Brakowało nam znanych osób, więc powiedziałam, żeby zadzwonił do Jankesa, Musiała i Wrony... - powiedziała Zofia Zborowska w wywiadzie z Magdą Mołek. Ostatecznie wyprawa nie doszła do skutku.

Żarty na randkach

Po pierwszym spotkaniu między Andrzejem Wroną i Zofią Zborowską na wspomnianej imprezie zaiskrzyło. Już kilka dni później siatkarz zaprosił aktorkę na pierwszą randkę. Zborowska wspominała, że ich relacja rozwijała się powoli i początkowo... robiła sobie z niego żarty. Mimo to jej obecny mąż nie odpuszczał i dzięki temu zyskał w oczach wybranki.

Pisaliśmy ze sobą, ale ja sobie robiłam z niego jaja. On tak fajnie to odbijał i jak tydzień później mnie zaprosił na randkę, to ja myślę, że on był przekonany, że ja go wyśmieję. Potem była druga randka, o dwunastej w nocy wyszliśmy z moim psem, a potem były urodziny Anki i Roberta Lewandowskich - powiedziała Zofia Zborowska w rozmowie z Izabelą Janachowską.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona oficjalnie ogłosili swój związek podczas świąt Bożego Narodzenia, 24 grudnia 2018 roku. Opublikowali wspólne zdjęcie na Instagramie... prosząc o wsparcie organizacji działającej na rzecz zwierząt. "Jeśli ma już to iść viralem to niech idzie...ale z takim przesłaniem" napisała w poście Zborowska, potwierdzając związek z Andrzejem Wroną.

Zofia Zborowska o intymnych szczegółach związku z Andrzejem Wroną

"Przez wiele randek się tylko całowaliśmy. W opór! Nawet chyba przed utratą dziewictwa tyle nie czekałam. On bardzo chciał mi udowodnić, że nie jestem jego kolejną przygodą. (...) Na 16. randce poszliśmy ze sobą do łóżka. Już w pewnym momencie liczyłam, bo myślałam, że może on mnie jak koleżankę do całowania traktuje. Nawet śmiałam się z przyjaciółkami, czy to wszystko na pewno idzie w dobrym kierunku. Ale tak z perspektywy czasu myślę, że budowanie relacji z facetem przed pójściem do łóżka jest czymś tak ważnym i tak pięknym, że potem jak faktycznie trafiamy do tego łóżka, jest to coś przepięknego" - wyznała Zofia Zborowska w internetowym programie Izabeli Janachowskiej.