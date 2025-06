W ostatnich latach Zofia Zborowska postawiła na rodzinę. Aktorka od sześciu lat jest szczęśliwą żoną z siatkarzem Andrzejem Wroną. Para doczekała się dwóch córek - w 2021 r. na świat przyszła Nadzieja, a trzy lata później - Jaśmina.

Nowe zadania Zofii Zborowskiej

Zofia Zborowska wraca do pracy. Jak się okazało aktorka pojawi się w nowym serialu kryminalnym TVN zatytułowanym "Młode gliny". To będzie serial codzienny, który opowie o losach funkcjonariuszy policji, którzy dopiero zaczynają służbę. Każdy odcinek to nie tylko nowa sprawa kryminalna.

"Już mogę się pochwalić"

Zofia Zborowska powrotem do pracy pochwaliła się w mediach społecznościowych. Na Instagramie opublikowała nagranie, na którym celuje z broni w stronę kamery. "Już mogę się pochwalić. Wracam do roboty w tv! Ale się cieszę, gotowi na spamik z planu?" - napisała, nie kryjąc radości. W produkcji zagrają także m.in. Anna Dereszowska, Aleksandra Domańska, Robert Koszucki, Marcel Opaliński, Katarzyna Gałązka czy Robert Koszucki. Premiera została zaplanowana na 2026 r.