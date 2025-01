Maria Winiarska i Wiktor Zborowski są małżeństwem już od prawie 50 lat. W kwietniu aktorska para będzie celebrować 49. rocznicę ślubu, co w świecie show-biznesu jest rzadkością. Maria Winiarska w rozmowie z "Faktem" opowiedziała o swoim małżeństwie. Zdradziła też, czy z Wiktorem Zborowskim planują odnowienie przysięgi małżeńskiej.

Czy Maria Winiarska i Wiktor Zborowski się kłócą?

Maria Winiarska powiedziała, że jej i mężowi zdarzają się sprzeczki, jednak nie umieją długo się na siebie gniewać. Bywa też tak, że zapominają o kolejnych rocznicach ślubu, ale przypominają im córki, które zawsze dzwonią do nich z życzeniami. Ich córki to Zofia, która jest żoną Andrzeja Wrony, oraz Hanna.

"Milczeliśmy najwyżej godzinę, a później jedno albo drugie podchodziło i dążyło do zgody. Nie było takich sytuacji, żeby człowiek się gniewał i do siebie całymi dniami się nie odzywał. Mnie by to zabiło psychicznie" - powiedziała Maria Winiarska.

Maria Winiarska o Kościele

W wywiadzie padło pytanie o odnowienie przysięgi małżeńskiej. 50. rocznica ślubu zbliża się przecież wielkimi krokami. Okazuje się jednak, że jej i Wiktorowi Zborowskiemu nie przyszło to do głowy.

"Nam to nawet do głowy nie przyszło. Nie chcę o tym mówić, ale my nie chodzimy teraz do kościoła. Bo Kościół za bardzo się włączył w politykę i tyle w temacie" - ucięła aktorka.