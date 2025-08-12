Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" zadebiutuje na telewizyjnej antenie 14 września. Polsat powoli zdradza, jak dobrano w pary uczestników nowego sezonu. 12 sierpnia pojawiło się kolejne ogłoszenie. Influencer Mikołaj Bagiński będzie tańczyć z Magdą Tarnowską. Widzowie programu są zachwyceni takim obrotem spraw. "Mega!!! Madzia jest świetna! Więc będzie mocny duet" - czytamy w komentarzach. Magda Tarnowska w "Tańcu z gwiazdami" zadebiutowała wiosną tego roku. W parze z aktorem Michałem Barczakiem zajęła szóste miejsce.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Kim jest Mikołaj Bagiński?

Mikołaj Bagiński jest influencerem i twórcą internetowym, którego na TikToku obserwuje ponad 800 tys. osób. Jest także założycielem odzieżowej grupy DRE$$CODE, a także streetwearowej marki. Bagi w rozmowie z polsat.pl podkreśla, że do udziału w programie podchodzi poważnie i samodzielnie rozpoczął już przygotowania. - Byłoby to nieuczciwe, gdybym przyszedł tutaj tylko po kontent na TikToka. Oczywiście, to też będzie, bo moim marzeniem jest, żeby połączyć świat internetu i telewizji, ale to nie jest głównym celem - zaznaczył.

Reklama

Znamy też dwie inne pary w "Tańcu z gwiazdami"

Mikołaj Bagiński i Magda Tarnowska są trzecią parą ujawnioną przez Polsat. Wiadomo już, że na parkiecie zmierzą się także Michał Czernecki w parze z Julią Suryś oraz Katarzyna Zillmann z Janją Lesar. Suryś w rozmowie z Plotkiem wyjawiła, że zależy jej przede wszystkim na tym, aby swojego partnera z programu zarazić miłością do tańca. - Taki jest mój cel, a ocenę tego, czy jest szansa na Kryształową Kulę, zostawię jurorom i widzom - powiedziała nam tancerka.

Nieoficjalne zestawienie par w "Tańcu z gwiazdami"

Jak informuje portal Pudelek, udało się dotrzeć do listy uczestników "Tańca z gwiazdami" i ich tanecznych partnerów. Tak to ma wyglądać.