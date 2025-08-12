Spełniło się życzenie fanów komediowego serialu TVP "rodzinka.pl". Po pięciu latach przerwy już jesienią na ekrany telewizorów powrócą ulubieni bohaterowie, czyli rodzina Boskich i ich przyjaciele. Z okazji zbliżającej się premiery serialu TVP zorganizowała specjalny event. "Domówka u Boskich" to wydarzenie z udziałem aktorów i twórców serialu "rodzinka.pl". Stawili się m.in. Maciej Musiał, Małgorzata Kożuchowska, Adam Zdrójkowski, Julia Wieniawa, Mateusz Pawłowski, Olga Kalicka i Emilia Dankwa. Wielkim nieobecnym okazał się być Tomasz Karolak, który przebywa na urlopie wypoczynkowym. W specjalnym nagraniu pozdrowił jednak ekipę. Była też Helena Englert, która dołączyła do obsady serialu.