Warszawa
Reklama

Nowy sezon "rodzinki.pl" już za chwilę. Gwiazdy wracają po 5 latach. Gdzie Karolak? [FOTO]

Beata Zatońska
dzisiaj, 43 minuty temu
Spełniło się życzenie fanów komediowego serialu TVP "rodzinka.pl". Po pięciu latach przerwy już jesienią na ekrany telewizorów powrócą ulubieni bohaterowie, czyli rodzina Boskich i ich przyjaciele. Z okazji zbliżającej się premiery serialu TVP zorganizowała specjalny event. "Domówka u Boskich" to wydarzenie z udziałem aktorów i twórców serialu "rodzinka.pl". Stawili się m.in. Maciej Musiał, Małgorzata Kożuchowska, Adam Zdrójkowski, Julia Wieniawa, Mateusz Pawłowski, Olga Kalicka i Emilia Dankwa. Wielkim nieobecnym okazał się być Tomasz Karolak, który przebywa na urlopie wypoczynkowym. W specjalnym nagraniu pozdrowił jednak ekipę. Była też Helena Englert, która dołączyła do obsady serialu.

1/7 "rodzinka.pl" po pięciu latach wraca na antenę Telewizji Polskiej. Jak zapowiadają twórcy, nowy sezon będzie pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji

"rodzinka.pl" po pięciu latach wraca na antenę Telewizji Polskiej. Jak zapowiadają twórcy, nowy sezon będzie pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji

Powiązane

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję

Źródło dziennik.pl
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz
Popularne Zobacz również Najnowsze
seniorzy stracą prawo jazdy w 2025? decyzja zapadła. oto nowe zasady
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2025? Decyzja zapadła. Oto nowe zasady
najtańszy suv trzęsie rynkiem i spala 3,6 l na 100 km. ile kosztuje?
Najtańszy SUV trzęsie rynkiem i spala 3,6 l na 100 km. Ile kosztuje?
masz to w aucie? żegnaj się z dowodem rejestracyjnym
Masz to w aucie? Żegnaj się z dowodem rejestracyjnym
słona kara za nawigację. ostrzejsze prawo zaskoczy kierowców
Słona kara za nawigację. Ostrzejsze prawo zaskoczy kierowców
Arcydzieła literackie. Dopasujesz autora do powieści? Quiz dla moli książkowych
Arcydzieła literackie. Dopasujesz autora do powieści? Quiz dla moli książkowych
"Rz" czy "Ż"? Bardzo trudny quiz ortograficzny. 10/10 tylko dla mistrza
"Rz" czy "Ż"? Bardzo trudny quiz ortograficzny. 10/10 tylko dla mistrza
Reklama