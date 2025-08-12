Nowy sezon "rodzinki.pl" już za chwilę. Gwiazdy wracają po 5 latach. Gdzie Karolak? [FOTO]
dzisiaj, 43 minuty temu
Spełniło się życzenie fanów komediowego serialu TVP "rodzinka.pl". Po pięciu latach przerwy już jesienią na ekrany telewizorów powrócą ulubieni bohaterowie, czyli rodzina Boskich i ich przyjaciele. Z okazji zbliżającej się premiery serialu TVP zorganizowała specjalny event. "Domówka u Boskich" to wydarzenie z udziałem aktorów i twórców serialu "rodzinka.pl". Stawili się m.in. Maciej Musiał, Małgorzata Kożuchowska, Adam Zdrójkowski, Julia Wieniawa, Mateusz Pawłowski, Olga Kalicka i Emilia Dankwa. Wielkim nieobecnym okazał się być Tomasz Karolak, który przebywa na urlopie wypoczynkowym. W specjalnym nagraniu pozdrowił jednak ekipę. Była też Helena Englert, która dołączyła do obsady serialu.
1/7 "rodzinka.pl" po pięciu latach wraca na antenę Telewizji Polskiej. Jak zapowiadają twórcy, nowy sezon będzie pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama