Już za kilka tygodni w bajkowej scenerii zabytkowego rynku w Toruniu, w samym sercu województwa kujawsko-pomorskiego, odbędzie się najlepsza impreza tego roku - Sylwestrowa Moc Przebojów 2025. Na scenie zobaczymy najwięcej gwiazd w historii Sylwestrów w Polsacie - twierdzi stacja. Artyści zaprezentują mix najlepszych imprezowych przebojów bez których nie sposób wyobrazić sobie sylwestrowej zabawy. Konkurencja jest mocna - sylwestrowe koncerty organizują także TVP oraz TV Republika.

Plejada gwiazd w Toruniu

Będzie z nami: Beata i Bajm, Edyta Górniak, Golec uOrkiestra, Alicja Majewska, Lady Pank, Big Cyc, Skolim, Smolasty. A to tylko niewielki fragment listy gwiazd, reprezentujących różne gatunki muzyczny, dzięki którym zbudujemy niepowtarzalny sylwestrowy klimat.

Miliony przed telewizorami

Ubiegłoroczny sylwestrowy koncert Polsatu zgromadził średnio ponad 3 miliony widzów przed telewizorami - podają producenci. W kulminacyjnym momencie noworoczny toast z Telewizją Polsat wzniosło ponad 4 miliony 150 tysięcy widzów.

Polsatowi zależało na Beacie Kozidrak

Beata Kozidrak wystąpiła w specjalnym odcinku programu "Taniec z gwiazdami" poświęconym jej twórczości. Artystka zaśpiewała swoje przeboje i zasiadła w jury - w tym jednym odcinku zastąpiła Ewę Kasprzyk. Odcinek pt. "Beata Night", przyciągnął rekordową widownię ponad 2 milionów widzów. "Po tym, jak wielkim zainteresowaniem cieszył się odcinek »Tańca z Gwiazdami« z Beatą, stacja walczyła o nią również na sylwestra. To teraz gwiazda numer jeden" - mówi informator Pudelka.

Tyle Beata Kozidrak może zainkasować za sylwestra

Dość imponująco prezentuje się też stawka, którą stacja miała zaproponować jej i Bamowi. Wygląda na to, że Beata Kozidrak zarobi bardzo okrągłą sumkę. "Mówi się, że stawka, jaką Polsat musiał wyłożyć, sięga nawet ćwierć miliona złotych" - podaje informator serwisu Pudelek.