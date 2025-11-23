Półfinał „The Voice of Poland” za nami. Do rużyny trenerów dołączyła Ania Karwan, którą do tej pory można było oglądać w internetowym formacie „The Voice Comeback Stage Powered by Orange”, będącym integralną częścią „The Voice of Poland”. Jako piąta trenerka skompletowała własną drużynę, składającą się z dwojga uczestników, którzy na różnych etapach pożegnali się z 16. serią programu.

Oni walczyli o finał

Z programem pożegnało się pięciu uczestników, o czym zdecydowali nie tylko widzowie, ale także jurorzy. Przypominamy, że do półfinału zakwalifikowali się:

drużyna Anny Karwan

Żaneta Chełminiak

Mateusz Włodarczyk

drużyna Kuby Badacha:

Michael Bohm

Łukasz Reks

z drużyny Tomsona i Barona:

Kinga Rutkowska

Mateusz Jagiełło

z drużyny Michała Szpaka:

Hanna Kuzimowicz

Dominik Czuż

z drużyny Margaret:

Filip Mettler

Jasiek Piwowarczyk

"The Voice of Poland" - edycja 16. - kto jest w finale?

W sobotnim odcinku każdy z uczestników śpiewał po dwie piosenki - w tym jedną przygotowaną specjalnie na ten odcinek, druga był to cover przeboju. W finale powalczą: