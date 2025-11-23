Półfinał „The Voice of Poland” za nami. Do rużyny trenerów dołączyła Ania Karwan, którą do tej pory można było oglądać w internetowym formacie „The Voice Comeback Stage Powered by Orange”, będącym integralną częścią „The Voice of Poland”. Jako piąta trenerka skompletowała własną drużynę, składającą się z dwojga uczestników, którzy na różnych etapach pożegnali się z 16. serią programu.
Oni walczyli o finał
Z programem pożegnało się pięciu uczestników, o czym zdecydowali nie tylko widzowie, ale także jurorzy. Przypominamy, że do półfinału zakwalifikowali się:
drużyna Anny Karwan
- Żaneta Chełminiak
- Mateusz Włodarczyk
drużyna Kuby Badacha:
- Michael Bohm
- Łukasz Reks
z drużyny Tomsona i Barona:
- Kinga Rutkowska
- Mateusz Jagiełło
z drużyny Michała Szpaka:
- Hanna Kuzimowicz
- Dominik Czuż
- z drużyny Margaret:
- Filip Mettler
- Jasiek Piwowarczyk
"The Voice of Poland" - edycja 16. - kto jest w finale?
W sobotnim odcinku każdy z uczestników śpiewał po dwie piosenki - w tym jedną przygotowaną specjalnie na ten odcinek, druga był to cover przeboju. W finale powalczą:
- Łukasz Reks z drużyny Kuby Badacha,
- Mateusz Jagiełło z drużyny Tomsona i Barona,
- Żaneta Chełminiak z drużyny Ani Karwan,
- Jasiek Piwowarczyk z drużyny Margaret,
- Hanna Kuzimowicz z drużyny Michała Szpaka
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję