Przed nami finał "Tańca z gwiazdami", podczas którego o Kryształową Kulę będą rywalizować: Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska oraz Maurycy Popiel i Sara Janicka. Na parkiecie się także pozostali uczestnicy obecnej edycji programu, którzy odpadli w poprzednich odcinkach.

Muzykalny Sebastian Fabijański

Sebastian Fabijański, znany z ról w takich produkcjach jak "Pitbull. Ostatni pies", "Miasto 44", "Proceder" czy "Kamerdyner", jest także muzykiem. 28 listopada premierę będzie miał jego najnowszy utwór "Listopad", który napisał "o miłości", będąc - jak przyznaje - zakochanym, "albo tak mu się wydawało". Barwne jest życie osobiste Sebastiana Fabijańskiego. Wiele mówiło się o jego związku Julią "Maffashion" Kuczyńską, z którą ma 5-letniego już syna, Bastiana.

Fabijański pokaże, jak tańczy w "Tańcu z gwiazdami"

"Produkcja »Tańca z gwiazdami« już w poprzednich edycjach starała się o Sebastiana. On wyrażał chęć udziału, ale jak dotąd zawsze problemem był jego napięty grafik wypełniony aktywnościami zawodowymi. Wiosna 2026 zapowiada się dla Fabijańskiego znacznie luźniej, będzie więc miał przestrzeń na treningi. Formalności są już niemal dopięte na ostatni guzik" - podała Plejada, powołując się na swojego informatora.