Program "Pytanie na śniadanie" to codzienny program śniadaniowy stacji TVP. Gdy nastąpiła zmiana władz, zmienili się także prowadzący. Wśród tych, którzy pojawiają się na wizji są m.in. Katarzyna Dowbor, Beata Tadla, Marta Surnik, Grzegorz Dobek, czy Filip Antonowicz.

Krysia Sokołowska żegna się z "Pytaniem na śniadanie"

Jedną z par "Pytania na śniadanie" tworzyli Krysia Sokołowska oraz Robert Stockinger. Jak nieoficjalnie dowiedział się Pudelek niedzielne wydanie było ostatnim, które poprowadziła prezenterka. Pisze o tym także portal wirtualnemedia.pl. Okazuje się, że jej miejsce zajmie nowa prowadząca. O kim jest mowa?

Zmiany w "Pytaniu na śniadanie". Kto zajmie miejsce Krysi Sokołowskiej?

Prezenterką, która zajmie miejsce Krystyny Sokołowskiej i wróci po 14 latach do TVP jest Agnieszka Woźniak-Starak. Kilka tygodni temu pojawiła się ona jako gość programu. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie współprowadził "Pytanie na śniadanie" w parze z nową prowadzącą. Być może będzie to Robert Stockinger, ale pod uwagę brany jest również Łukasz Kadziewicz, który obecnie tworzy parę z Anną Lewandowską.

Po 14 latach wraca do TVP. Kim jest Agnieszka Woźniak-Starak?

Agnieszka Woźniak-Starak przez ostatnie 12 lat była prezenterką TVN. Była tam m.in. prezenterką "Dzień dobry TVN" a także "Mam Talent!", "Azja Express" oraz magazynu "Na językach". Ze stacją TVP Agnieszka Woźniak-Starak była związana od 2005 roku. W latach 2010-2012 występowała u boku Tomasza Kammela.