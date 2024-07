Już niedługo Telewizja Polska pokaże nowy, trzymający w napięciu serial kryminalny "Profilerka". Nowa produkcja zapowiadana jest jako jedna z najbardziej obiecujących premier tego roku. Na razie dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Najprawdopodobniej zadebiutuje jesienią. Wiadomo natomiast, że serial ma liczyć 12 odcinków.

Gwiazdy w obsadzie

Akcja tej trzymającej w napięciu opowieści rozgrywa się na malowniczym Pojezierzu Augustowskim. W rolach głównych wystąpią Michał Czernecki ("Skołowani", "Camera Cafe. Nowe parzenie", "Skazana") i Wiktoria Gorodeckaja ("Ukryta sieć”, "Doppelgänger. Sobowtór", "Erynie", "Skazana").

Trzymająca w napięciu fabuła

Główna serialu bohaterka, tytułowa profilerka, Julia Wiger, to doświadczona specjalistka, która ma na swoim koncie wiele rozwiązanych spraw kryminalnych. Kobieta w pełni oddaje się pracy, często kosztem własnej rodziny. By nadrobić stracony czas, postanawia udać się na urlop z synem na Pojezierzu Augustowskim. Ich spokojny wypoczynek zakłócają jednak nieprzewidziane zdarzenia – w leśniczówce pod Augustowem w makabrycznych okolicznościach ginie cała rodzina, w tym kilkuletni chłopiec.

Rozwojowe śledztwo

Śledztwo prowadzi komisarz Karol Nadzieja (Michał Czernecki), który zaprasza do współpracy Wigier, ponieważ sprawa jest bardzo skomplikowana. Profilerka przyjmuje propozycję, choć jest na urlopie.

Okazuje się, że brutalne morderstwo w leśniczówce to dopiero początek wstrząsającej serii. W w Augustowie zaczyna dochodzić do kolejnych zbrodni. Sprawca jest przebiegły, a przez to, że nie pozostawia niemal żadnych śladów – prawie nieuchwytny. Czy bohaterom uda się rozwikłać zagadkę i ukrócić bezwzględny proceder mordercy?

W pozostałych rolach występują m.in.: Jowita Budnik, Andrzej Mastalerz, Jędrzej Hycnar, Monika Pikuła, Kamil Nożyński, Mateusz Banasiuk czy Mirosław Baka.

Za reżyserię odpowiada Monika Jordan-Młodzianowska, zaś autorem zdjęć jest Tomasz Wójcik. Scenografię wykonała Dorota Sławecka, a scenariusz został napisany przez Grażynę Molską.