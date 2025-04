Program "You Can Dance" wrócił na antenę TVN po kilkuletniej przerwie. Pierwsze odcinki nowej edycji widzowie mogli zobaczyć pod koniec lutego. Występy live tancerzy, którzy dostali się do ścisłego finału rozpoczęły się z kolei 19 marca.

Finał "You Can Dance". Krystian Rzymkiewicz wygrał program

W minioną środę (23 kwietnia) odbył się finał, w którym o zwycięstwo walczyło czworo tancerzy. O główną wygraną w show "You Can Dance " walczyło czworo finalistów:

Ida Kurowska (19 lat, Polanowice koło Krakowa) – wszechstronna tancerka, pasjonująca się hip-hopem, high heels, freestyle’em oraz new age.

Angèle Villanueva Jara (22 lata, Gdynia) – łączy taniec współczesny, jazz, balet, hip-hop i inne style.

Krystian Rzymkiewicz (22 lata, Jędrzejów) – łączy hip-hop z tańcem towarzyskim.

Szymon Pacholec (24 lata, Kielce) – specjalista w tańcu współczesnym, jazzie i neoklasyce.

Tytuł najlepszego tancerza i 200 tys. złotych otrzymał Krystian Rzymkiewicz. Zwycięzca, gdy był dzieckiem chciał poświęcić swoją karierę piłce nożnej. Problemy zdrowotne sprawiły, że musiał zrezygnować i zaczął tańczyć.

Finał "You Can Dance". Kim jest zwycięzca?

Krystian chodził do liceum o profilu tanecznym. Zdobył prestiżową S klasę w tańcu towarzyskim, co jest jednym z najwyższych osiągnięć w tej dyscyplinie. W finale wykonał m.in. tango z Izabellą Krzan. Wygraną Krystian zadedykował swojej mamie. Pieniądze, które otrzymał, chce przeznaczyć na spłatę kredytu swojej mamy, by mogła zacząć spełniać swoje marzenia.

Finał "You Can Dance". Tak internauci ocenili zwycięzcę

Tuż po ogłoszeniu werdyktu w sieci pojawiła się lawina komentarzy. Internauci uznali wygraną Krystiana za "jedynie słuszną". "Jego zwycięstwo udowodniło, że świętokrzyskie jest województwem pełnym ludzi, którzy są obdarzeni ogromnym talentem"; "Gratulacje! Mega zdolny chłopak. Super"; "Gratulacje dla Krystiana. Głosowałem na niego"- pisali.

"Zdecydowany zwycięzca, innej opcji być nie mogło! Jego elastyczność i możliwość dostosowywania się do różnych stylów tanecznych, a przy tym wykonywanie roboty perfekcyjnie, jest obłędne. Wielkie gratulacje!" - brzmiał jeden z komentarzy.

Tych, którzy uznali, że wygrać powinna Ida albo Angel było zdecydowanie mniej. "Moim zdaniem powinna wygrać Ida"; "Ja byłam za Angele" - pisali internauci.