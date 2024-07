Czesław Mozil i jego żona Dorota stanęli na ślubnym kobiercu w grudniu 2016 roku. Kilka lat później publicznie ogłosili, że nie zamierzają mieć dzieci. Ich deklaracja spotkała się z krytyką.

Czesław Mozil nie ma dzieci. Mówi o fatalnych wynikach badań

W rozmowie z Plejadą Czesław Mozil mówił wówczas, dlaczego wraz z żoną podjął taką a nie inną decyzję. Świadomie podjęliśmy z Dorotą taką, a nie inną decyzję i jesteśmy szczęśliwi- powiedział.

Wyjaśnił, że złożyło się na to wiele powodów.A złożyło się na to wiele powodów. Spotkaliśmy się dość późno, już jako dojrzali ludzie i stwierdziliśmy, że nie będziemy rodzicami. Najważniejsze dla nas jest to, żeby nasz związek się rozwijał. Natomiast każdy ma prawo do swojej decyzji w tym temacie - wyznał w rozmowie z PAP Life.

Teraz w najnowszym wywiadzie wyznał, dlaczego podjął taką a nie inną decyzję. Wspomniał przy okazji o presji społecznej. W Polsce jest dość duża presja społeczna, żeby mieć dzieci. W naszym przypadku było tak, że dziecko się nie pojawiało, zrobiliśmy badania i moje wyszły fatalnie - powiedział.

Czesław Mozil wyznaje: Nie chcieliśmy ryzykować

Wyznał, że przez pewien czas wraz z żoną wahali się, czy jednak nie zaryzykować, ale ostatecznie nie zdecydowali się na to. Mogliśmy zacząć się starać, wejść w program, ale usiedliśmy i porozmawialiśmy, czy naprawdę tego chcemy, czy chcemy zacząć tę walkę. Wiadomo, że koszty, także psychiczne, zdrowotne są ogromne. Wiele związków się rozpada. My nie chcieliśmy ryzykować naszego małżeństwa - powiedział.

Ta rozmowa była bardzo krótka i dzisiaj już w ogóle nie wracamy do tego tematu - dodał. Warto przy tym wspomnieć o tym, że Mozil nie unika dzieci. Zrealizował z nimi nawet projekt "Grajkowie Przyszłości". Dzieci ze szkół muzycznych z całego kraju, które do niego dołączyły akompaniują artyście. W ten sposób Mozil nagrał dwie płyty z uczniami ze szkół oraz ognisk muzycznych.