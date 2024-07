Ida Nowakowska była jedną z prowadzących "Pytanie na śniadanie". Gdy w grudniu 2023 roku zmieniła się władza w TVP podobnie, jak pozostali prezenterzy straciła pracę. Nową szefową śniadaniówki została Kinga Dobrzyńska.

Kinga Dobrzyńska nazwała Idę Nowakowską "durną tancerką"

Ostatnio głośno zrobiło się o jej odpowiedziach na krytyczne komentarze widzów. Dobrzyńska odpisując internautom niektórych odsyłała do TV Republika. Skrytykowała również poprzednich prowadzących "Pytania na Śniadanie", nazywając m.in. Idę "durną tancerką".

W jej wpisie pojawiły się też komentarze na temat Tomasza Kammela, którego Dobrzyńska wyzwała od "nadętych chłopczyków". Prezenter wystąpił z oficjalnym pismem i wezwał ją do publicznych przeprosin.

Czy Ida Nowakowska przyjęła przeprosiny od TVP?

Na razie to nie szefowa śniadaniówki a TVP przeprosiła za jej zachowanie. Co na to Ida Nowakowska? Prezenterka nie chciała komentować sprawy. W rozmowie z Jastrzabpost.pl stwierdziła, że przyjmuje przeprosiny stacji.

TVP przeprosiła za słowa Kingi, a więc w moim wypadku sprawę uważam za zamkniętą - powiedziała.

Nieco bardziej wylewna była w odpowiedzi na pytanie o współpracę z Tomaszem Wolnym. Szanuję Tomka za wiele rzeczy, a szczególnie za jego zaangażowanie na rzecz innych ludzi. To z jego inicjatywy otwieraliśmy Olimpiady Specjalne i jesteśmy ich ambasadorami. Przyjaźni się i angażuje na rzecz dzieci z zespołem Downa, z którymi ma bliski i przyjacielski kontakt - stwierdziła.

Nigdy nie zapomnę spotkania, które Tomek Wolny zorganizował na prośbę Powstańców w Domu Powstańca, ponieważ bardzo chcieli mnie poznać, porozmawiać i zaśpiewać ze mną powstańcze piosenki. Wtedy z bliska zobaczyłam jak bardzo go lubią i traktują jak swojego przyjaciela - dodała.