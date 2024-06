W serialu "Skazana 4" wciela się pani w postać psychodelicznej Doroty.

Powiedziałabym, że psychopatycznej bardziej, chociaż psychodeliczna też jest. Niesamowite wyzwanie aktorskie mnie spotkało. Po tylu latach grania wcieliłam się w kogoś, kogo nigdy nie grałam i o kim po zejściu z planu, bardzo szybko chciałam zapominać. Jako aktorka miałam wielką satysfakcję, radość graniu jej, zmaganiu się z tą jej pokręconą osobowością, chorą, nieszczęśliwą, ale też bardzo biedną.

Gabriela Muskała o postaci Doroty w "Skazanej 4"

Na czym skupiła się pani przygotowując do tej roli? Podglądała pani takie osoby?

Zawsze się inspiruję ludźmi. Szukam albo wśród bliskich, albo stojąc na przystanku jakiejś cechy, czegoś, co wykorzystuję w swoim graniu. Tutaj musiałam zagłębić się w rejony dotyczące osobowości psychopatycznych. Nie mam w otoczeniu takich osób, zwłaszcza, że ta moja postać jest tak skrajnie psychopatyczna. Musiałam szukać, więc głębiej. Oglądałam mnóstwo dokumentów, bo w tym przypadku bardziej pomocne było dla mnie poobserwowanie tych prawdziwych osób, niż tych, które je kreowały.

Obejrzałam, więc parę filmów, poczytałam na czym polega ta osobowość, tego rodzaju zaburzenia. Te konkretne przypadki paru osób w serialach, filmach, dały mi jasny wektor w tej mojej postaci. To, co mnie przeraziło, to fakt, że psychopata może wszystko - nagle zakochać się, czy też zabić przy obiedzie. To było wspaniałe doświadczenie aktorskie, ale też przerażające dla mnie jako człowieka. Bywa tak, że te postaci, które gramy siedzą w nas, my je sobie hodujemy na pamiątkę. Ja mam dużo takich ról, które zagrałam i zachowuje je w sobie. Tej Doroty nie chcę hołubić. Pamiętać jako aktorskie wyzwanie tak, ale jako ja sama, nie.

Gabriela Muskała o emocjach związanych z postacią z serialu

Miała pani jaki rytuał po zakończeniu zdjęć, który pozwolił wyjść z tej postaci?

Profesjonalni aktorzy mają taką umiejętność oddzielania tego, co na ekranie od tego co w życiu. Oczywiście te emocje, które musimy uruchomić na potrzeby sceny jeszcze w nas pracują, gdy kamera się wyłączy, ale potrafimy je uspokoić czasem szybciej, czasem wolniej. Te emocje nas nie zabijają, nie determinują naszego życia.

Kiedy się ogląda pani postać w tym serialu, to widać, że dużo gra oczami.

To ciekawe spostrzeżenie. Nie myślę o tym, jak gram, kiedy gram. Ktoś mnie kiedyś o to zapytał, jak gram i to było dla mnie najtrudniejsze pytanie jako aktorki. Powiedziałam, że nic nie robię, że gdy jestem w tym procesie, to nie zastanawiam się jak w tej chwili wygląda moja twarz. Uruchamiam emocje, które czasem same uruchamiają się w życiu, na potrzeby roli i te emocje nas prowadzą. To się samo pojawia.

Do kogo fani "Skazanej" porównują aktorkę?

Dołączyła pani do obsady już w trakcie trwania produkcji. Trudno, czy wręcz przeciwnie łatwo wchodzi się do projektu, który już trwa?

I łatwo, i trudno. Trudno dlatego, że wchodzę w świat, do którego widz się przyzwyczaił, który pokochał. Gram nową postać. Negatywną raczej, choć w tym czwartym sezonie Dorota pokazuje może nie cieplejszą, ale poniekąd ludzką twarz. Pokazuje lepsze emocje. Trudność polega na tym, że widzowie się przyzwyczaili, więc ten nowy bohater musi sobie zaskarbić życzliwość widzów. W moim przypadku wiedziałam, że Doroty jako postaci nikt nie polubi, ale mnie jako aktorkę widz może polubić. Spotkałam się z ogromną sympatią ze strony fanów serialu. Porównywano mnie do Anthony'ego Hopkinsa, czy innych aktorów grających morderców.

To, co jest łatwe w takim wejściu to, wiedza, jak wygląda ten serial i momenty, gdy już go oglądam i on mnie inspiruje. Wchodzę w świat, który poznaję, ale który już trwa. Zanim zaczęłam grać w "Skazanej" zapoznałam się z tymi dwoma sezonami żeby wiedzieć w czym uczestniczę. Aktorstwo koleżanek i kolegów w tym serialu jest tak wybitne, inspirujące, że dla mnie to było ułatwienie. Jeżeli się wchodzi w taki świat, to się trzeba mocno natrudzić, by to zepsuć. Poprzeczka była ustawiona bardzo wysoko, ale dla mnie to super wyzwanie.

Gabriela Muskała o współpracy z Agatą Kuleszą

W tym czwartym sezonie więcej scen gra pani z Agatą Kuleszą. Jak wyglądała ta współpraca?

My się z Agatą spotykamy już kolejny raz, więc zawsze to jest fajna i ciekawa współpraca. Między jednym a drugim projektem zawsze mija parę lat, więc spotykamy się już jako trochę inne kobiety, aktorki, po różnych doświadczeniach. Odkrywamy się na nowo. Ta relacja jest zawsze bardzo inspirująca. Bardzo lubię z Agatą grać. Ona prezentuje podobny rodzaj myślenia o tym zawodzie, pracy nad daną sceną, rolą.

To, co panią w Agacie Kuleszy zachwyca?

To, że się nie zmienia, że sukces jej nie zmienił. To jest coś, co mi się bardzo podoba i w niej, i w innych aktorach, którzy osiągnęli sukces. Jej aktorstwo, to jak uczciwie pracuje, zmienia się do roli, że nie odpuszcza, czy to jest rola w wielkim filmie, czy małym serialu. Agata też ma coś takiego, co wydaje mi się ważne i sama jestem wyznawczynią tej zasady, czyli być a nie grać. Nie widzę w niej grania, tylko właśnie to bycie. Choć z drugiej strony wiem, że potrafi w sobie wypracować ten dystans do postaci. W takim podejściu do naszego zawodu też się spotykamy i to mi się bardzo podoba.