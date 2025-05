Widzowie TVP mogli obejrzeć jesienią 15. edycję "The Voice of Poland". Trenerami byli wtedy Michał Szpak, Lanberry, duet Tomson i Baron oraz Kuba Badach, który debiutował w programie.

To właśnie uczestniczka show, która trafiła pod jego skrzydła, wygrała 15. edycję "The Voice of Poland". Mowa o Annie Iwanek. To była gorąca edycja nie tylko ze względu na samych uczestników, ale także trenerów. Iskrzyło zwłaszcza między Michałem Szpakiem a Kubą Badachem.

Jakiś czas temu media obiegła informacja o tym, że programy "The Voice of Poland", "The Voice Senior" oraz "The Voice Kids" czekają zmiany w składach jury. Jako pierwsza z tym ostatnim formatem pożegnała się Natasza Urbańska. Jak podano ma wrócić do show i TVP, ale w zupełnie nowej roli.

Zmiany w "The Voice of Poland". Kto żegna się z programem?

Teraz przyszedł czas na kolejną zmianę. O pożegnaniu z "The Voice of Poland" poinformowała Lanberry. Na swoich mediach społecznościowych zamieściła oświadczenie, w którym poinformowała, że rozstaje się z show TVP. Piosenkarkę w tej roli można było oglądać przez trzy ostatnie edycje. To ona doprowadziła do zwycięstwa m.in. Jana Górkę, który wygrał 14. edycję programu.

W nadchodzącym sezonie nie zasiądę w fotelu trenerki "The Voice of Poland". To była niesamowita przygoda i ogromny zaszczyt – trzy edycje pełne emocji, talentów, inspirujących historii i wyjątkowych ludzi. Dziękuję za każdy moment – uczestnikom, produkcji, widzom i moim współtrenerom - napisała Lanberry.

Żegna się z "The Voice of Poland". Wydała oświadczenie

Przypomniała, że ona również brała udział jako uczestniczka 3. edycji "The Voice of Poland". Możliwość dzielenia się wiedzą i wspierania młodych artystów w ich muzycznej drodze była dla mnie niezwykle wartościowa – szczególnie, że sama 12 lat temu byłam na ich miejscu - dodała.

Pożegnała się z "The Voice of Poland". Co będzie robić?

Nigdy nie przypuszczałam, że kiedyś usiądę w tym czerwonym fotelu jako trenerka. To historia, która zatoczyła piękne koło i na zawsze zostanie w moim sercu. Życie pisze piękne scenariusze. Teraz czas na nowy rozdział - przyznała. Oznajmiła, że zamierza teraz poświęcić się pracy nad nowym projektem i skupić na koncertach, które ma w planach.