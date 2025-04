"Pytanie na śniadanie" będzie miało nową parę prowadzących. Kilka dni temu w kąciku "Czerwony dywan" gościł Łukasz Kadziewicz. Były siatkarz powiedział, że już niebawem będzie częściej bywał w tym programie. Teraz już wiadomo, że to on będzie nowym prowadzącym śniadaniówkę TVP. Kto wystąpi u jego boku? To znana prezenterka.