Michał Czernecki to aktor znany z roli Maksa w filmu "Skołowani" i seriali "Skazana", czy "Lulu". Już niebawem zobaczymy go w nowej produkcji Canal+ "Algorytm miłości". W rozmowie z Dziennik.pl wrócił wspomnieniami do swojego egzaminu dojrzałości. Jaka lektura uratowała jego ustny egzamin z historii?