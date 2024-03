Portal Wirtualnemedia.pl dotarł do zarobków dyrektorów biur i agencji w TVP. Okazało się, że najwyższe wynagrodzenie otrzymuje Marcin Gudowicz, dyrektor Biura Reklamy. z zestawienia wynika, że najmniej zarabiają Magdalena Piekorz i Piotr Maślak, szefowie agencji.

Likwidator i dyrektor generalny w TVP - jakie zarobki?

Pod koniec lutego Daniel Gorgosz, likwidator w Telewizji Polskiej, w rozmowie z “Dziennikiem Gazetą Prawną” ujawnił zarobki nowego kierownictwa stacji. Powiedział, że jako likwidator i dyrektor biura spraw korporacyjnych w TVP zarabia miesięcznie 48,4 tys. zł brutto. Pensja dyrektora generalnego spółki Tomasza Syguta wynosi 50 tys. zł, a szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Grzegorz Sajóra - 35 tys. zł.

Gorgosz zwrócił uwagę, że to mniej niż zeszłoroczne zarobki Michała Adamczyka jako szefa TAI oraz gospodarza „Wiadomości” i „Strefy Starcia”. - Każdy z nas zarabia też znacznie mniej od Samuela Pereiry i Marcina Tulickiego, którzy odpowiadali merytorycznie za jedno biuro. My (Gorgosz i dyrektor generalny TVP Tomasz Sygut - przyp.) odpowiadamy za całą spółkę - podkreślił.

Biuro Programowe

Portal Wirtualne Media zapytał Centrum informacyjne TVP, ile zarabiają dyrektorzy biur oraz agencji publicznego nadawcy. Okazuje się, że wynagrodzenie dyrektora Biura Programowego Sławomira Zielińskiego wynosi 30 tys. zł brutto miesięcznie. Zieliński wrócił do TVP pod koniec grudnia ubiegłego roku. Wcześniej w TVP pracował do połowy 2016 roku. Od kwietnia 2013 roku do połowy lutego 2016 roku był dyrektorem biurem programowym (wcześniej biuro koordynacji programowej). W lutym 2016 r. zastąpiła go na tym stanowisku Joanna Kurska. W latach 2011-2013 Sławomir Zieliński pracował jako wicedyrektor TVP Polonia. W latach 1998-2004 Zieliński kierował TVP1. W swojej karierze był również m.in. szefem "Wiadomości" i redaktorem naczelnym dyrekcji programów informacyjnych TVP.

Biuro Reklamy

Marcin Gudowicz, dyrektor Biura Reklamy TVP, zarabia 45 tys. zł brutto. Stanął na czele tej jednostki w połowie lutego br. Po ośmiu latach powrócił do publicznego nadawcy. Pracował w TVP w latach 2011-2016 jako jego dyrektor. Rozstał się z firmą niedługo po tym, jak prezesem TVP został Jacek Kurski. Kilka miesięcy później dyrektorką BR TVP została Ewelina Czuba, która funkcję tę pełniła dotychczas. Z firmą związana była od 2004 roku.

Agencja Kreacji Filmu

Magdalena Piekorz, p.o. dyrektora Agencji Kreacji Filmu i Serialu otrzymuje 25 tys. zł brutto. Szefową agencji została w połowie stycznia. Zastąpiła Joannę Snochowską-Majer, która kierowała Agencją Kreacji Filmu i Serialu za czasów prezesa Mateusza Matyszkowicza. Piekorz ukończyła reżyserię na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Zajmowała się głównie realizacją filmów dokumentalnych, nagradzanych na licznych festiwalach. Przygotowała też 25-odcinkową telenowelę dokumentalną “Chicago”. W 2004 roku powstał jej debiut fabularny – “Pręgi” – oparty na prozie Wojciecha Kuczoka. Film ten zdobył główną nagrodę Złotych Lwów na 29. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, był też polskim kandydatem do Oscara w 2005 roku. Od września 2018 do 2021 roku była dyrektorem artystycznym Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Teatr Telewizji

Michał Kotański, p.o. dyrektora-redaktora naczelnego Teatru Telewizji otrzymuje 30 tys. zł brutto. Stanowisko objął pod koniec stycznia. Kotański jest absolwentem Wydziału Reżyserii Dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, studiował też filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2015 roku kieruje Teatrem im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, a od 22 stycznia br. Teatrem Telewizji.

Agencja Kreacji Pulicystyki

Piotr Maślak, p.o. dyrektora Agencji Kreacji Publicystyki, Dokumentu i Audycji Społecznych zarabia 25 tys. zł brutto. Do TVP wrócił w połowie stycznia. Był dziennikarzem Telewizji Polskiej już w latach 2009-2016. W TVP Info prowadził m.in. magazyn „Puls Polski”, a także serwisy informacyjne. Dodatkowo przygotowywał materiały dla „Wiadomości” TVP1. Wcześniej był gospodarzem m.in. „Kawy czy herbaty” w TVP1 czy magazynu „Kontakt” w TVP2. W przeszłości pracował m.in. w Polsacie. Był jednym z pierwszych dziennikarzy, który został zwolniony z TVP w 2016 r. przez nową ekipę z nadania PiS.

Agencja Kreacji Rozrywki

Izabela Rzuchowska-Rukat, p.o. dyrektor Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy dostaje 30 tys. zł brutto. Szefową agencji została na początku stycznia. Zastąpiła na tym stanowisku Darię Barycką, która została odwołana. Wcześniej pracowała jako producentka w agencji.