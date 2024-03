W marcu 2022 roku Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ogłosili, że ich małżeństwo dobiegło końca. Potem okazało się, że aktorka jest z Maciejem Kurzajewskim, co oficjalnie potwierdzili po kilku miesiącach. Od tamtej pory duet z "Pytania na śniadanie" niemal bez przerwy był w centrum zainteresowania mediów.

Marcina Hakiel o końcu małżeństwa

Cichopek i Kurzajewski 21 marca ruszyli z autorskim podcastem zatytułowanym "Serio?", w którym opowiedzieli o tym, co działo się w ich życiu przez ostatnie dwa lata. Aktorka po raz pierwszy nawiązała do głośnej wizyty byłego męża, czyli Marcina Hakiela, w programie "Miasto kobiet".

Miesiąc po ogłoszeniu wiadomości o rozwodzie tancerz udzielił długiego wywiadu Aleksandrze Kwaśniewskiej w programie "Miasto kobiet". Opowiadał nie tylko o swoich uczuciach i o tym, jak sobie radzi z rozstaniem. Zdradził, że m.in., że aktorka spotyka się z innym mężczyzną. - Moja była partnerka od jakiegoś czasu prosiła o więcej wolności, przestrzeni. Ja jej to dałem, a pewnego dnia okazało się, że ta wolność ma imię - opowiadał.

Katarzyna Cichopek o hejcie ze strony kobiet

Katarzyna Cichopek w pierwszym odcinku podcastu "Serio?" skomentowała tamten wywiad. Gościem programu był motywator i trener mentalny Jakub B . Bączek, który niedawno dokonał coming outu. Aktorka zauważyła, że został skrytykowany przez środowisko LGBTQ+ za to, że tak długo zwlekał z decyzją o wyjawieniu prawdy. Cichopek uważa, że padła ofiarą podobnej sytuacji. - Było przygotowanie na: będzie bicie, i to od ludzi z twojej społeczności – powiedziała.

Ja wiem, o czym mówię, bo największy hejt, jaki ja zebrałam, to od kobiet. Z "Miasta kobiet". Na kanale kobiecym. O co chodzi? Jak tak w ogóle można?! - stwierdziła Katarzyna Cichopek.

Jak Aleksandra Kwaśniewska tłumaczyła wywiad z Marcinem Hakielem?

Także internauci krytykowali Aleksandrę Kwaśniewską za tamtą rozmowę z Marcinem Hakielem. Chodziło o to, że tancerz nadal był pod wpływem silnych emocji, bo od rozstanie upłynęło bardzo mało czasu. Podczas rozmowy poruszone zostały sprawy bardzo osobiste. "To jest relacja gościa i jego decyzja, jak o niej opowiada. Jeśli ktoś chce powiedzieć, że w swoim związku został zraniony/oszukany/porzucony, to zawsze może to powiedzieć, bo to jego związek, ale to nie znaczy, że po to się spotkaliśmy. Ja nikogo za język nie ciągnę. To kompletnie nie mój rodzaj rozrywki" - tłumaczyła się później Kwaśniewska. Plotek.pl skontaktował z byłą prowadzącą "Miasto kobiet" z prośbą o komentarz do słów Katarzyny Cichopek, ale odpowiedzi nie uzyskał.

Katarzyna Cichopek i Marcin Kurzajewski o opinii publicznej

W pierwszym odcinku podcastu Katarzyna Cichopek zdradziła, jak się czuła, gdy jej związek z Maciejem Kurzajewskim wyszedł na jaw. Miałam wrażenie, że każdy mój ruch będzie źle odczytany, a każde słowo, które powiem — odwrócone przeciwko mnie. Zostałam zepchnięta do kąta jak szara mysz. Strategia »siedź cicho, nic nie mów, tak będzie najlepiej« poniekąd opłaciła się na tyle, że odzyskałam swoją równowagę emocjonalną i psychiczną na tyle, że mogłam się zdystansować. Zajęło mi to dwa lata - wyznała.

Maciej Kurzajewski zastanawiał się z kolei, jak walczyć z "kłamstwem, manipulacją i nieprawdą, która się pojawia". Nasza historia trwa bardzo długo — piętnowanie tej historii, rozkładanie jej na czynniki pierwsze, podjudzanie i rzeczy, które pojawiają się w sposób zaskakujący po bardzo długim czasie, kiedy sytuacja właściwie powinna już być dawno wyjaśniona - powiedział dziennikarz.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pracowali razem na planie "Czaru par" w 2019 r. — on prowadził program, a ona była jedną z jurorek (z ówczesnym mężem). W trakcie kręcenia show mieli nawiązać romans.