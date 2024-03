Z TVP w związku ze zmianą władzy żegnają się kolejni prezenterzy oraz dziennikarze. W poniedziałek o swoim rozstaniu ze stacją poinformował Adam Giza, teraz okazuje się, że odchodzi z niej również Ewa Bugała.

Informację o tym, że dziennikarka nie jest już pracownikiem TVP podało Centrum Informacji stacji.

TVP rozstała się z Ewą Bugałą

Telewizja Polska zakończyła współpracę z panią Ewą Bugałą - podaje portal Wirtualnemedia.pl.

Sama Bugała nie skomentowała na razie tych doniesień.

Swoją przygodę z TVP Bugała zaczęła w 2012 roku. Wówczas pracowała jako asystentka reporterów serwisu. Gdy szefową została Marzena Paczuska awansowała do roli reporterki. Zajmowała się głównie tematyką polityczną.

Ewa Bugała przez jeden dzień była rzeczniczką Orlenu

W 2017 roku została dziennikarką TVP Info. Prowadziła program "Nie da się ukryć" a także pełniła rolę szefowej programów informacyjnych w TVP Info. W 2018 roku Ewa Bugała zaczęła pracę w PKN Orlen, gdzie miała być dyrektorką komunikacji i rzeczniczki prasowej. Dzień po rozpoczęciu pracy zrezygnowała z pracy w spółce.

- Spotkała mnie bezprecedensowa, brutalna fala hejtu i niesprawiedliwych ataków - mówiła wówczas. Po powrocie do TVP zaczęła prowadzić program "W pełnym świetle". W 2020 roku została jedną z prowadzących poranne programy publicystyczne TVP Info: "Minęła 8" i "Minęła 9", a niedługo później także do "Minęła 20". Pod koniec grudnia zniknęła z wizji. Teraz dołączyła do grona dziennikarzy, którzy już w TVP nie pracują.