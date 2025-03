"M jak miłość" odcinek 1862 - wtorek, 1.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Akcja w 1862 odcinku serialu "M jak miłość" zmrozi krew w żyłach niejednego widza. Magda (Anna Mucha) znajdzie się w niebezpieczeństwie. Będzie grozić jej śmierć. Co dokładnie się stanie? Żona Budzyńskiego od pewnego czasu ma na pieńku z sąsiadem Kacpra (Bartosz Ziewiec) i jego sióstr bliźniaczek.

Tak zajdzie za skórę mężczyźnie, że ten będzie próbował zrobić wszystko, by się jej pozbyć. Święcicki (Artyr Paczesny) kolejny raz będzie się naprzykrzał swoim sąsiadom. Tym razem Kacper mu się postawi i zagrozi, że złoży na niego skargę w komisariacie. Okaże się, że Święcicki współpracuje z lokalną mafią. Przechowuje w swojej stodole kradzione części do aut. Gdy spotka się z gangsterami będzie próbował namówić ich, by zastraszyli Magdę, z którą przez Kacpra i jego siostry, ma na pieńku.

Święcicki zaatakuje Magdę w 1862 odcinku "M jak miłość"

Bandyci nie będą chcieli mieszać się w jego konflikty. Wyśmieją go, więc ten postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. Zamaskowany zakradnie się na teren Siedliska. W domu nie będzie nikogo oprócz Magdy. Z Julią (Marta Chodorowska) odwiezie Nadię na bal przebierańców. Gdy wróci nie będzie spodziewała się tego, że grozi jej niebezpieczeństwo. Święcicki zaatakuje ją i będzie chciał zabić. Kto pomoże Magdzie uniknąć śmierci z rąk bandyty?

To ona uratuje Magdę w 1862 odcinku "M jak miłość"

W 1862 odcinku "M jak miłość" do Siedliska w ostatniej chwili przyjedzie Julia. Okaże się, że Magda zostawiła w samochodzie szal. Kiedy Julia będzie się szarpać ze sprawcą ataku, zrani go w nogę. W ten sposób uratuje i siebie, i Magdę. Napastnikowi uda się uciec. Budzyński (Krystian Wieczorek) przekaże policji nagranie z monitoringu. Niestety policjantom nie uda się ustalić, kto stoi za atakiem.

Magda bardzo przeżyje całe zdarzenie. Pierwszy raz będzie się cieszyć, że Nadii nie było razem z nią i wraca pod opiekę Dimy (Michał Pszeniczny). Uświadomi sobie, że dziewczynka mogła być narażona na niebezpieczeństwo. 1862 odcinek serialu "M jak miłość" zostanie wyemitowany 1 kwietnia br. o godz. 20:55.