Przez długi czas widzowie wybierali między dwiema śniadaniówkami - "Dzień dobry TVN" I "Pytanie na śniadanie". W sierpniu 2024 r. pojawiła się konkurencja, czyli "Halo, tu Polsat".

"Dzień dobry TVN" przechodzi zmiany. W 2023 roku dyrektor programowa TVN Lidia Kazen zwolniła ze swojej śniadaniówki grono gwiazd - w tym Małgorzatę Rozenek-Majdan, Annę Kalczyńską czy Agnieszkę Woźniak-Starak. W ostatnim roku poranne pasmo prowadziły następujące duety: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska i Damian Michałowski, Sandra Hajduk i Maciej Dowbor oraz Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. Teraz z kolei grono prowadzących "Dzień dobry TVN" ma się powiększyć.

"Widzowie ją kochają"

Jak dowiedział się portal Pudelek, "Dzień dobry TVN" ma prowadzić Izabella Krzan, którą dyrektor programowa jest oczarowana. "Widzowie ją kochają, a ona świetnie spełnia się w swojej roli. W TVN przez ostatni rok pięła się powoli do góry i to się jej opłacało. Została reporterką w "Dzień Dobry TVN", prowadziła program w TVN Style, aż wreszcie niedawno powierzono jej flagowy program, czyli "Afrykę Express". Przecieki z planu mówią, że to był strzał w dziesiątkę. Śniadaniówka byłaby więc ukoronowaniem jej dotychczasowych osiągnięć i przypieczętowaniem statusu gwiazdy" - powiedział Pudelkowi informator z TVN.

Dawna para z "Pytania na śniadanie"

Gdyby to właśnie Krzan została nową prowadzącą porannego pasma, stacji bardzo zależałoby na tym, by jej partnerem na wizji był nikt inny jak Tomasz Kammel. Prezenter miał już przyjemność pracować z nią przez kilka lat w "Pytaniu na śniadanie", a później w Kanale Zero. Pierwsze rozmowy się już odbyły. "Pozyskanie takiego nazwiska jak Tomasz Kammel to byłoby wielkie wydarzenie dla stacji. W końcu ostatnio straciliśmy np. Agnieszkę Woźniak-Starak czy Huberta Urbańskiego, Małgorzata Rozenek się wymyka, więc TVN potrzebuje nazwiska z najwyższej półki. Taką osobą jest niewątpliwie Tomasz Kammel" - komentuje informator Pudelka.