Ewa Gawryluk jest gwiazdą codziennego serialu TVN "Na Wspólnej". Niedawno razem z mężem wystąpiła w show "Afryka Express". Teraz aktorka zasiadła na słynnej kanapie w talk-show Kuby Wojewódzkiego.

"Ewa Gawryluk na prezydenta"

Podczas rozmowy Kuba Wojewódzki zapytał aktorkę, czy bywa mylona z dziennikarką Polsatu, Dorotą Gawryluk. Ewa Gawryluk wyjaśniła, że takie pomyłki zdarzały się jej wielokrotnie. "Czy ty się czujesz kontrolowana przez Polsat?" - zapytał dziennikarz z przymrużeniem oka. Ewa Gawryluk odpowiadając, nawiązała do chwil, gdy w mediach pojawiły się informacje o potencjalnym starcie Doroty Gawryluk na urząd prezydenta. "Mówisz, à propos Doroty Gawryluk? Już była moja fotografia i było napisane: »Ewa Gawryluk na prezydenta«. Wcześniej wyjaśniła, że chce startować" - powiedziała Ewa Gawryluk.

Deklaracja Ewy Gawryluk

Aktorka złożyła precyzyjną deklarację. "Dorota i Ewa Gawryluk to nie jest rodzina. Na bank nie". Tym samym rozwiała wszelkie wątpliwości dotyczące ich ewentualnych powiązań rodzinnych. "Często odbierałam telefony: »Pani Ewo, zapraszamy à propos wypowiedzi jakiejś tam«. Do mnie, jako do Doroty" - dodała Ewa Gawryluk.