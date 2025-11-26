"Ślub od pierwszego wejrzenia" to program, który od pierwszej edycji wzbudza sporo emocji. Widzowie dokładnie obserwują każdą z par i dają wyraz swoim emocjom w sieci. Tak było i tym razem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kto wziął ślub w tej edycji?

W najnowszej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" bohaterami programu są:

Kasia i Maciek

Karolina i Maciek

Kaja i Krystian.

To właśnie ta ostatnia relacja budzi najwięcej wątpliwości widzów. Zdaniem wielu ta para z pewnością się rozstanie. Zarówno Kaja, jak i Krystian sami przyznają, że czasem trudno jest im dojść do porozumienia. W ostatnim odcinku, który został wyemitowany we wtorek 25 listopada dali tego wyraz.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Ostra kłótnia Kai i Krystiana

Między Kają i Krystianem doszło do ostrej kłótni. Mężczyzna, który do tej pory był mocno wycofany, tym razem nie dawał dojść do głosu swojej żonie. Przerywał jej i nie zgadzał się na nic, co proponowała. Kaja próbowała zachęcić go do wspólnego spędzania czasu m.in. obejrzenia serialu, ale ten na każdą propozycję reagował negatywnie.

W pewnym momencie ich rozmowa przerodziła się w serię oskarżeń ze strony Krystiana. Zarzucił Kai, że świadkowa miała mówić o nim źle podczas rozmowy telefonicznej. Kaja zaprzeczała, ale Krystian nie zmieniał zdania.

Spokojnie, spokojnie. Ty mnie nie uspokajaj, bo ty mnie od początku uspokajasz i poprawiasz. A ja siebie nie dam tak traktować i tyle! Nie jestem żadnym pachołem, rozumiesz? I nie będziesz mnie przestawiać z kąta w kąt, bo tak robisz. I się nie dogadamy - mówił podniesionym głosem.

Myślałem, że będzie inaczej. Jestem strasznie rozczarowany. Jestem strasznie rozczarowany! Jesteśmy strasznie źle dopasowani. Dziewczyno, popracuj nad sobą, bo masz strasznie ciężki charakter! Masz takie wysokie ego! - krytykował Kaję.

Ja uważam, że ze mną nie ma problemu, bo gdybym był człowiekiem nie do zniesienia, którego trzeba ciągle poprawiać i mówić mu, że robisz to nie tak i piskliwie jeszcze podnosić głos, to ludzie by się ze mną nie zadawali - stwierdził w pewnym momencie Krystian.

Widzowie nie kryli oburzenia. Co pisali o Krystianie?

Widzowie nie kryli oburzenia jego zachowaniem. Na oficjalnym profilu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pojawiło się bardzo dużo komentarzy na temat jego zachowania. Widzom nie podobało się m.in. to w jaki sposób Krystian przedrzeźniał Kaję. Nie zostawili na nim suchej nitki.

Mam nadzieję, że Krystian to przeczyta: jesteś wybitnym chamem i prostakiem Krystian. Buc jakich mało. Dziewczyna może ma swoje wady, ale jedną zaletę ma na pewno: anielską cierpliwość; Ty tylko czekasz jak twój kolega, jak twoja rodzina i jak twoi znajomi zobaczą, jak Kai coś się wymsknie, jak jej się noga powinie. Jesteś naprawdę wielkim i****ą; Proszę zauważyć, jak on ją atakuje, to widać jego szczęście, wręcz ekscytację, że może jej dowalić, szkoda, że taki odważny tylko na tzw. setce - pisali internauci.