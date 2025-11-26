Niedaleko pada jabłko od jabłoni. To powiedzenie sprawdza się chociażby w przypadku syna Kamili Baar i Wojciecha Błacha. Ich syn Bruno zagrał ostatnio w nagrodzonym m.in. na festiwalu w Gdyni filmie "Ministranci" w reżyserii Piotra Domalewskiego.

Myśmy go w ogóle "nie pchali" w tę stronę. To się tak samo naturalnie ułożyło. Wiadomo, że nie ma przypadków nie ma, ale tu pojedyncze zdarzenia ułożyły się w pewną całość - mówił ojciec młodego aktora, czyli Wojciech Błach w rozmowie z Dziennik.pl.

Jest synem znanej aktorki. Poszedł w ślady mamy

Okazuje się, że Bruno Błach-Baar nie jest jedyny. Ten sam zawód, który wykonuje jego znana mama i ojczym zdecydował się wybrać Nataniel Pągowski. Młody aktor debiutował w serialu "Komisarz Alex", gdzie zagrał u boku swojej mamy.

Gdzie grał Nataniel Pągowski?

Poza tą produkcją można go było zobaczyć także w takich produkcjach jak "Święty spokój", seriale "Profilerka", "Drelich", "Breslau", "Aniela" a także w hicie Netflixa, czyli filmie "Furioza 2".

Prywatnie Nataniel Pągowski to syn Sylwii Juszczak-Krawczyk oraz projektanta i muzyka Tomasza Pągowskiego. Gdy jego rodzice się rozstali Natan zamieszkał z mamą w Norwegii. Aktorka była wówczas związana z reżyserem Magnusem Arnesenem. Obecnie Sylwia Juszczak związana jest z Mikołajem Krawczykiem.

Tak jak mama został aktorem. Jakie studia kończy Nataniel Pągowski?

Natan Pągowski zanim zdał maturę, podjął decyzję o tym, że chce zdawać do łódzkiej filmówki, którą kończyła jego mama. Obecnie kończy studia. "Została ostatnia sesja, potem dyplomik i cyk" - napisał w mediach społecznościowych. Natan Pągowski w czerwcu stworzył monodram "Młody", który wystawiony został w Teatrze Studyjnym. Sam napisał do niego tekst i wyreżyserował spektakl wraz z Maciejem Herzogiem. Uznany został za jednego z najciekawszych aktorów młodego pokolenia.

Natan to jedno z trójki dzieci Sylwii Juszczak-Krawczyk. Rodzonym bratem młodego aktora jest Vincent, a przyrodnią siostrą ze związku z Mikołajem Krawczykiem córka Konstancja.