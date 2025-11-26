"Milionerzy" we wrześniu przenieśli się z TVN do Polsatu. Program nadal prowadzony jest przez Huberta Urbańskiego. W show pojawiło się kilka znaczących zmian.

Teleturniej "Milionerzy". Hubert Urbański podpowiada uczestnikom

Jedną z nich jest nowe, dodatkowe koło ratunkowe. To podpowiedź prowadzącego. To właśnie Hubert Urbański może udzielić im podpowiedzi. Bywa, że nie jest to poprawna odpowiedź. Pierwszy raz Hubert Urbański nie potrafił wskazać poprawnej odpowiedzi w odcinku, który wyemitowano 11 listopada.

Hubert Urbański źle podpowiedział uczestniczce "Milionerów"

Teraz po raz drugi doszło do podobnej sytuacji. Hubert Urbański zaliczył kolejną wpadkę. Przy pytaniu za 15 tys. złotych, które padło w najnowszym odcinku, udzielił złej podpowiedzi. Dotyczyło ono odmiany rzeczownika "pień".

Jak brzmi rzeczownik "pień" w celowniku? "Przyglądam się starym drzewom, zwłaszcza jednemu szczególnie potężnemu…" - brzmiało pytanie. Gdy uczestniczka poprosiła prowadzącego o podpowiedź, ten odmienił na głos rzeczownik i jako prawidłową odpowiedź wskazał formę "pniu".

Hubert Urbański za złą podpowiedź skrytykował sam siebie

Uczestniczka uznała, że ta podpowiedź jest poprawna i zaznaczyła właśnie tą odpowiedź. Niestety okazała się błędna. Prawidłowa odpowiedź to "pniowi". Uczestniczka musiała pożegnać się z teleturniejem "Milionerzy". Hubert Urbański w social mediach zamieścił nagranie, na którym ogląda ten fragment teleturnieju. Dodał do niego ironiczny komentarz. "Co za gamoń!!!", "Za co mu płacą?!!!", "Ale wstyd! Kto go wpuścił do studia?!" - napisał Hubert Urbański.